США хотят разместить военную базу в Польше — Трамп заявил о значительном прогрессе

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении «прогресса» на переговорах с Варшавой по вопросу создания американской военной базы на территории Польши, передает УНН.

«Благодаря решительному лидерству моего друга, президента Польши Кароля Навроцкого, достигнут значительный прогресс в направлении создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее расположения будет объявлено в ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского альянса», — написал Трамп в своей социальной сети.

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Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рф нанесла удар по АЗС «совсем рядом с польской границей, возле Дорогуска».