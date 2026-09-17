США хотят разместить военную базу в Польше — Трамп заявил о значительном прогрессе
Киев • УНН
Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Польшей относительно базы США. Её местоположение могут объявить в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении «прогресса» на переговорах с Варшавой по вопросу создания американской военной базы на территории Польши, передает УНН.
«Благодаря решительному лидерству моего друга, президента Польши Кароля Навроцкого, достигнут значительный прогресс в направлении создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее расположения будет объявлено в ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского альянса», — написал Трамп в своей социальной сети.
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Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рф нанесла удар по АЗС «совсем рядом с польской границей, возле Дорогуска».