Госкомиссия согласовала проведение эксгумационных исследований в нескольких регионах Украины — УИНП

Государственная межведомственная комиссия по вопросам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий согласовала проведение эксгумационных исследований во Львовской, Ровенской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти, передает УНН.

Во исполнение договоренностей, достигнутых Украинско-польской Рабочей группой по вопросам национальной памяти, Комиссия согласовала проведение эксгумационных исследований на территории бывшего села Гута Пеняцкая (ныне — в пределах Подкаменской поселковой территориальной громады Золочевского района Львовской области). Также в рамках мероприятий по сохранению мест памяти польского народа в Украине согласовано проведение эксгумационных исследований захоронений лиц, погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой войны на территории села Углы Сарненской городской громады Сарненского района Ровенской области — говорится в сообщении.

Также решением Комиссии поддержано предоставление разрешения на отбор образцов генетического материала (ДНК) из останков, захороненных в 1992–2015 годах на кладбище бывшего села Островки (ныне — в пределах Ровенской сельской громады Ковельского района Волынской области).

Кроме того, согласовано проведение эксгумационных исследований:

на территории Мемориала советских воинов в поселке Млинов Дубенского района Ровенской области;

захоронений жертв Второй мировой войны на территории поселка Бородянка Бучанского района Киевской области;

останков советских военнослужащих Второй мировой войны и послевоенного периода в городе Кременец Тернопольской области;

останков советских военнослужащих Второй мировой войны и послевоенного периода в городе Владимир Волынской области.

Напомним

Глава УИНП Александр Алфёров заявил, что процедура получения разрешений на эксгумацию будет максимально ускорена. Комиссия работает в оперативном режиме после заверений президента Зеленского.