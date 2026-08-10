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Госкомиссия согласовала проведение эксгумационных исследований в нескольких регионах Украины — УИНП

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

Госкомиссия согласовала эксгумационные исследования во Львовской, Ровненской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях. Решение принято во исполнение договорённостей с Польшей и для сохранения мест памяти.

Госкомиссия согласовала проведение эксгумационных исследований в нескольких регионах Украины — УИНП

Государственная межведомственная комиссия по вопросам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий согласовала проведение эксгумационных исследований во Львовской, Ровенской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти, передает УНН. 

Во исполнение договоренностей, достигнутых Украинско-польской Рабочей группой по вопросам национальной памяти, Комиссия согласовала проведение эксгумационных исследований на территории бывшего села Гута Пеняцкая (ныне — в пределах Подкаменской поселковой территориальной громады Золочевского района Львовской области). Также в рамках мероприятий по сохранению мест памяти польского народа в Украине согласовано проведение эксгумационных исследований захоронений лиц, погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой войны на территории села Углы Сарненской городской громады Сарненского района Ровенской области

— говорится в сообщении.

Также решением Комиссии поддержано предоставление разрешения на отбор образцов генетического материала (ДНК) из останков, захороненных в 1992–2015 годах на кладбище бывшего села Островки (ныне — в пределах Ровенской сельской громады Ковельского района Волынской области).

Кроме того, согласовано проведение эксгумационных исследований:

  • на территории Мемориала советских воинов в поселке Млинов Дубенского района Ровенской области;
    • захоронений жертв Второй мировой войны на территории поселка Бородянка Бучанского района Киевской области;
      • останков советских военнослужащих Второй мировой войны и послевоенного периода в городе Кременец Тернопольской области;
        • останков советских военнослужащих Второй мировой войны и послевоенного периода в городе Владимир Волынской области.

          Напомним

          Глава УИНП Александр Алфёров заявил, что процедура получения разрешений на эксгумацию будет максимально ускорена. Комиссия работает в оперативном режиме после заверений президента Зеленского.

          Павел Башинский

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