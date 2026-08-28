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Що святкують 28 серпня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 170 перегляди

28 серпня в Україні вшановують Мойсея Мурина, а за старим стилем — Успіння Богородиці. Тернопіль святкує день міста, у світі читають комікси.

Що святкують 28 серпня в Україні та світі

28 серпня православні віряни традиційно відзначають одне з найбільших дванадесятих свят — Успіння Пресвятої Богородиці за старим стилем, тоді як за новим календарем вшановують пам'ять преподобного Мойсея Мурина. Водночас у світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів, а Тернопіль відзначає день міста, пише УНН

Міжнародний день публічного читання коміксів (Read Comics in Public Day)

Це креативне щорічне свято було започатковане у 2010 році з метою популяризації коміксів як повноцінного літературного та мистецького жанру. Ініціатори закликають шанувальників графічних романів виходити на вулиці, в парки чи кав'ярні та відкрито читати улюблені видання. Такий флешмоб допомагає руйнувати стереотипи про те, що комікси створені виключно для дітей, та об'єднує однодумців у всьому світі.

День міста Тернополя

Одне з найкрасивіших міст західної України традиційно відзначає свій день народження 28 серпня, що історично збігається з великим храмовим святом — Успінням Пресвятої Богородиці. Зазвичай цього дня влаштовують масштабні гуляння на березі Тернопільського ставу, ярмарки народних ремесел, концерти та виставки. Місцеві жителі та гості міста мають нагоду насолодитися унікальною атмосферою, скуштувати галицькі смаколики та приєднатися до благодійних ініціатив.

День пам'яті преподобного Мойсея Мурина та святого Августина

За новим календарем  28 серпня православні віряни вшановують пам'ять преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, єпископа Іппонського. Мойсей Мурин (Ефіоп) — унікальна постать у християнстві, адже до свого щирого розкаяння та прийняття чернецтва він був безжальним ватажком розбійників. Його життя стало яскравим прикладом глибокого покаяння, надзвичайної сили волі та здатності людини повністю змінити свій шлях заради духовної чистоти. У молитвах до святого Мойсея часто звертаються з проханнями про зцілення від згубних пристрастей, зокрема від залежностей.

За старим календарем 28 серпня відзначається велике двунадесяте свято — Успіння Пресвятої Богородиці, яке в народі часто називають "Перша Пречиста". Це свято присвячене завершенню земного життя Діви Марії та її світлому переходу до Царства Небесного, де вона зустрілася зі своїм Сином Ісусом Христом. Цього дня також завершується суворий двотижневий Успенський піст, тому на святковому столі традиційно з'являються ситні м'ясні страви. У народній традиції свято символізувало остаточне завершення жнив, тож люди несли до церкви колосся нового врожаю для освячення та благословення

Олександра Месенко

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