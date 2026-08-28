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Что празднуют 28 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

28 августа в Украине чтят Моисея Мурина, а по старому стилю — Успение Богородицы. Тернополь празднует день города, в мире читают комиксы.

Что празднуют 28 августа в Украине и мире

28 августа православные верующие традиционно отмечают один из крупнейших двунадесятых праздников — Успение Пресвятой Богородицы по старому стилю, тогда как по новому календарю чтят память преподобного Моисея Мурина. В то же время в мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов, а Тернополь отмечает день города, пишет УНН

Международный день публичного чтения комиксов (Read Comics in Public Day)

Этот креативный ежегодный праздник был учреждён в 2010 году с целью популяризации комиксов как полноценного литературного и художественного жанра. Инициаторы призывают поклонников графических романов выходить на улицы, в парки или кафе и открыто читать любимые издания. Такой флешмоб помогает разрушать стереотипы о том, что комиксы созданы исключительно для детей, и объединяет единомышленников по всему миру.

День города Тернополя

Один из красивейших городов западной Украины традиционно отмечает свой день рождения 28 августа, что исторически совпадает с большим храмовым праздником — Успением Пресвятой Богородицы. Обычно в этот день устраивают масштабные гуляния на берегу Тернопольского пруда, ярмарки народных ремёсел, концерты и выставки. Местные жители и гости города имеют возможность насладиться уникальной атмосферой, попробовать галицкие угощения и присоединиться к благотворительным инициативам.

День памяти преподобного Моисея Мурина и святого Августина

По новому календарю  28 августа православные верующие чтят память преподобного Моисея Мурина и святого Августина, епископа Иппонийского. Моисей Мурин (Эфиоп) — уникальная фигура в христианстве, поскольку до своего искреннего раскаяния и принятия монашества он был безжалостным предводителем разбойников. Его жизнь стала ярким примером глубокого покаяния, необычайной силы воли и способности человека полностью изменить свой путь ради духовной чистоты. В молитвах к святому Моисею часто обращаются с просьбами об исцелении от пагубных страстей, в частности от зависимостей.

По старому календарю 28 августа отмечается великий двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который в народе часто называют "Первая Пречистая". Этот праздник посвящён завершению земной жизни Девы Марии и её светлому переходу в Царство Небесное, где она встретилась со своим Сыном Иисусом Христом. В этот день также завершается строгий двухнедельный Успенский пост, поэтому на праздничном столе традиционно появляются сытные мясные блюда. В народной традиции праздник символизировал окончательное завершение жатвы, поэтому люди несли в церковь колосья нового урожая для освящения и благословения

Александра Месенко

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