У Тернополі в магазині чоловік зі зброєю закрив працівницю в кабінеті - КОРД затримав його після стрілянини

У Тернополі поліція 5 листопада провела спецоперацію задля затримання озброєного чоловіка у магазині, який зачинив керуючу закладом у службовому кабінеті. Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Про це УНН пише з посиланням на дані Нацполіції.

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"Сьогодні, 5 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли", - вказали у поліції.

На місце відправилися поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці вдалися до невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян.