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У Тернополі в магазині чоловік зі зброєю закрив працівницю в кабінеті - КОРД затримав його після стрілянини

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Чоловік зачинив керуючу магазину в кабінеті, після чого пролунали два постріли. КОРД затримав місцевого жителя, ніхто не постраждав.

У Тернополі в магазині чоловік зі зброєю закрив працівницю в кабінеті - КОРД затримав його після стрілянини

У Тернополі поліція 5 листопада провела спецоперацію задля затримання озброєного чоловіка у магазині, який зачинив керуючу закладом у службовому кабінеті. Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Про це УНН пише з посиланням на дані Нацполіції.

Деталі

"Сьогодні, 5 листопада, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент у торговельному закладі. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли", - вказали у поліції.

На місце відправилися поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці вдалися до невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян.

Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим - місцевим жителем 1973 р.н. - проводяться першочергові слідчі дії

- повідомили у поліції.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Національна поліція України
Тернопіль