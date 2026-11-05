В Тернополе в магазине мужчина с оружием запер сотрудницу в кабинете - КОРД задержал его после стрельбы
Киев • УНН
Мужчина запер управляющую магазином в кабинете, после чего прозвучали два выстрела. КОРД задержал местного жителя, никто не пострадал.
В Тернополе полиция 5 ноября провела спецоперацию для задержания вооружённого мужчины в магазине, который запер управляющую заведением в служебном кабинете. Спецназовцы КОРД задержали стрелка. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Нацполиции.
Детали
"Сегодня, 5 ноября, около 11:00 в полицию поступило сообщение об инциденте в торговом заведении. Неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. Впоследствии из помещения раздались два выстрела", — указали в полиции.
На место направились полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители приняли неотложные меры для задержания мужчины и обеспечения безопасности граждан.
Спецназовцы КОРД задержали стрелка. В результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным — местным жителем 1973 г. р. — проводятся первоочередные следственные действия