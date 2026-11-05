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Економіст (журнал)

Взяв заручників у магазині: проти тернопільського стрільця відкрили провадження

Київ • УНН

 • 134 перегляди

53-річний тернополянин стріляв у магазині, підірвав предмет, схожий на гранату, і зачинив керуючу. Ніхто не постраждав.

Взяв заручників у магазині: проти тернопільського стрільця відкрили провадження

У Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо чоловіка, який утримував у магазині людей у заручниках та влаштував стрілянину. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Контекст

У вівторок, 5 листопада, близько 11:00 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі до магазину на бульварі Данила Галицького зайшов озброєний чоловік та почав погрожувати людям. Згодом з торгового закладу пролунали постріли.

У місті була введена спеціальна поліцейська операція. На місце події оперативно прибули поліцейські та всі необхідні профільні служби.

Правоохоронці встановили, що чоловік утримував у магазині людей у заручниках. Під час переговорів поліцейським вдалося відволікти зловмисника, чим скористалися люди та вибігли з приміщення через службовий вихід. У цей час фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти.

Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД озброєного правопорушника затримали. Ним виявився 53-річний житель Тернополя. У нього вилучили предмет, схожий на пістолет та мисливський ніж.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як з’ясувалось, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Деталі

Як повідомили у поліції, слідчі поліції встановили, що за деякий час до інциденту затриманий вже приходив до торговельного закладу, поводився агресивно та вчинив конфлікт з працівниками магазину. Після цього він вийшов із торгового закладу, однак згодом повернувся вже зі зброєю.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини),  ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування діям фігуранта буде надано остаточну правову кваліфікацію.

Антоніна Туманова

Кримінал
Вибухи
Сутички
Національна поліція України
Тернопіль