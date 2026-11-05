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The Economist

Взяв заложников в магазине: против тернопольского стрелка открыли производство

Киев • УНН

 • 714 просмотра

53-летний житель Тернополя стрелял в магазине, взорвал предмет, похожий на гранату, и запер управляющую. Никто не пострадал.

Взяв заложников в магазине: против тернопольского стрелка открыли производство

В Тернополе правоохранители начали уголовное производство в отношении мужчины, который удерживал в магазине людей в заложниках и устроил стрельбу. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Контекст

Во вторник, 5 ноября, около 11:00 поступило сообщение о том, что в Тернополе в магазин на бульваре Данила Галицкого зашел вооруженный мужчина и начал угрожать людям. Впоследствии из торгового заведения раздались выстрелы.

В городе была введена специальная полицейская операция. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и все необходимые профильные службы.

Правоохранители установили, что мужчина удерживал в магазине людей в заложниках. Во время переговоров полицейским удалось отвлечь злоумышленника, чем воспользовались люди и выбежали из помещения через служебный выход. В это время фигурант взорвал предмет, похожий на гранату, и начал хаотично стрелять.

Благодаря слаженным действиям спецназовцев КОРД вооруженного правонарушителя задержали. Им оказался 53-летний житель Тернополя. У него изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож.

В результате инцидента никто не пострадал. Как выяснилось, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

Детали

Как сообщили в полиции, следователи полиции установили, что за некоторое время до инцидента задержанный уже приходил в торговое заведение, вел себя агрессивно и устроил конфликт с работниками магазина. После этого он вышел из торгового заведения, однако впоследствии вернулся уже с оружием.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 УПК.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека),  ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования действиям фигуранта будет дана окончательная правовая квалификация.

Антонина Туманова

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