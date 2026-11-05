Взяв заложников в магазине: против тернопольского стрелка открыли производство

Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой

Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой

Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой

Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой