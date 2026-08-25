У Тернополі група людей напала на авто ТЦК: військові отримали тілесні ушкодження, поліція встановлює причетних
Київ • УНН
У Тернополі 25 серпня люди били службове авто та травмували працівників ТЦК. Поліція встановлює учасників, збитки й обставини.
У Тернополі під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку, між представниками територіального центру комплектування й місцевими жителями виник конфлікт. Як повідомили у поліції, група людей напала на автомобіль військовослужбовців, співробітники ТЦК отримали тілесні ушкодження, обставини події та фігурантів - встановлюють, передає УНН.
Деталі
Подія трапилася 25 серпня близько 20:00 у Тернополі на вулиці Леся Курбаса.
У ході розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити громадяни. Вони стали бити по транспортному засобу та вступили в суперечку із військовослужбовцями. У результаті події працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.
Для стабілізації ситуації на місце події прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції. Правоохоронці припинили конфлікт.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, фігурантів, які брали участь у конфлікті, а також завдані збитки та характер тілесних ушкоджень потерпілих.
За результатами перевірки буде вирішуватися питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надання правової кваліфікації діям усіх учасників події.
У поліції закликали громадян утримуватися від будь-яких проявів агресії та протиправних дій. Усі конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі.
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