В Тернополе группа людей напала на автомобиль ТЦК: военнослужащие получили телесные повреждения, полиция устанавливает причастных
Киев • УНН
В Тернополе 25 августа люди били служебный автомобиль и травмировали сотрудников ТЦК. Полиция устанавливает участников, размер ущерба и обстоятельства.
В Тернополе во время выявления лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинской обязанности, между представителями территориального центра комплектования и местными жителями возник конфликт. Как сообщили в полиции, группа людей напала на автомобиль военнослужащих, сотрудники ТЦК получили телесные повреждения, обстоятельства происшествия и фигурантов устанавливают, передает УНН.
Детали
Событие произошло 25 августа около 20:00 в Тернополе на улице Леся Курбаса.
Во время разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить граждане. Они стали бить по транспортному средству и вступили в спор с военнослужащими. В результате происшествия работники территориального центра комплектования получили телесные повреждения.
Для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции. Правоохранители прекратили конфликт.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, фигурантов, которые принимали участие в конфликте, а также причиненный ущерб и характер телесных повреждений пострадавших.
По результатам проверки будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и предоставлении правовой квалификации действиям всех участников происшествия.
В полиции призвали граждан воздерживаться от любых проявлений агрессии и противоправных действий. Все конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле.
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