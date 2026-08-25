В Тернополе группа людей напала на автомобиль ТЦК: военнослужащие получили телесные повреждения, полиция устанавливает причастных

В Тернополе во время выявления лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинской обязанности, между представителями территориального центра комплектования и местными жителями возник конфликт. Как сообщили в полиции, группа людей напала на автомобиль военнослужащих, сотрудники ТЦК получили телесные повреждения, обстоятельства происшествия и фигурантов устанавливают, передает УНН.

Детали

Событие произошло 25 августа около 20:00 в Тернополе на улице Леся Курбаса.

Во время разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить граждане. Они стали бить по транспортному средству и вступили в спор с военнослужащими. В результате происшествия работники территориального центра комплектования получили телесные повреждения.

Для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции. Правоохранители прекратили конфликт.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, фигурантов, которые принимали участие в конфликте, а также причиненный ущерб и характер телесных повреждений пострадавших.

По результатам проверки будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и предоставлении правовой квалификации действиям всех участников происшествия.

В полиции призвали граждан воздерживаться от любых проявлений агрессии и противоправных действий. Все конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле.

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