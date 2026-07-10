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Участники стычек с ТЦК во Львове извинились и заявили о намерении служить

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Юноши, которые участвовали в стычках против ТЦК во Львове, извинились за свои действия. Один из них пообещал после подготовки пойти служить в ВСУ, другой – военнослужащий в отпуске, вернется на поле боя.

Участники стычек с ТЦК во Львове извинились и заявили о намерении служить

Юноши, которые вчера участвовали в стычках против ТЦК во Львове, извинились за свои действия, а некоторые даже сообщили о намерении вступить в армию. Соответствующее видео обнародовал в Facebook ветеран Антон Петровский, информирует УНН.

Детали

На видео двое мужчин попросили прощения за содеянное. Один из них пообещал после соответствующей подготовки пойти служить в ВСУ.

Другой рассказал, что является военнослужащим в отпуске, просит прощения у побратимов и говорит, что вернется из отпуска и будет на поле боя.

Позже появилось еще одно видео с извинениями участника стычки с военнослужащими ТЦК во Львове. Его обнародовал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

"Увидел не искренние извинения за вчерашнюю ситуацию во Львове и решил, что нужны искренние. Они выглядят так) Воспитательная беседа проведена, предатель передан в соответствующие органы. Благодарю неравнодушных неизвестных патриотов)", - написал военный в посте к видео.

Напомним

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сихова, толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут.

В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске.

Государство должно давать оценку обеим сторонам - Лубинец после инцидента с ТЦК во Львове10.07.26, 00:32 • 1376 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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