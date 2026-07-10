Государство должно давать оценку обеим сторонам - Лубинец после инцидента с ТЦК во Львове

Государство должно своевременно давать правовую оценку нарушениям - независимо от того, кем они совершены. Об этом, комментируя инцидент с ТЦК во Львове, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.

Детали

Он подчеркнул, что решительно осуждает любые нападения на военнослужащих.

Препятствование их законной деятельности, насилие и повреждение служебного имущества содержат признаки уголовного преступления. Это не способ защитить свои права и не форма протеста. Это нарушение закона, которое должно получить надлежащую правовую оценку - отметил омбудсмен.

По его словам, необходимо сформировать прозрачные, понятные и справедливые правила, которые будут одинаково защищать и государственные интересы, и права человека.

"Именно поэтому обращаюсь к Министерству обороны Украины с призывом срочно создать рабочую группу для комплексного пересмотра и усовершенствования мобилизационных процедур", - резюмировал Лубинец.

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Контекст

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сихов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сихове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.

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