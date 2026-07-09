Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК

Военнообязанный гражданин, нарушавший правила воинского учета и из-за которого возник конфликт во Львове, направлен для прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП.

Детали

Отмечается, что 8 июля около 21:30 во Львове во время проведения мероприятий оповещения, совместно с представителями Национальной полиции, на улице Красной Калины был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов.

Во время проверки его данных выяснилось, что этот гражданин является нарушителем воинского учета с 12.06.2026. Гражданин был доставлен в ТЦК и СП. На данный момент военнообязанный гражданин, нарушавший правила воинского учета, направлен для прохождения ВВК - говорится в сообщении.

Указывается, что на месте происшествия осталась другая группа оповещения, которую заблокировала группа неизвестных лиц. Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, перевернула служебный автомобиль.

"На месте работает полиция. Всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка. Виновные понесут предусмотренную законом ответственность. ... Призываем граждан не поддаваться на вражеские провокации и не препятствовать военнослужащим и полиции выполнять свои законные обязанности", - подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

Контекст

Накануне во Львове на Сыхове десятки людей сплотились, чтобы якобы "освободить" мужчину от работников ТЦК.

Впоследствии в Нацполиции Львовской области рассказали, что мужчина, из-за задержания которого возникли стычки во Львове, находился в розыске.

Местные паблики сообщили, что толпа окружила авто ТЦК и перевернула его. Также мужчины начали уничтожать автомобиль.

Во Львове задержали мужчину за нападение с ножом на военного ТЦК