Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
Киев • УНН
Военнообязанного, который нарушал правила учета с 12 июня, доставили в ТЦК и направили на ВВК. На месте происшествия неизвестные повредили и перевернули служебный автомобиль.
Военнообязанный гражданин, нарушавший правила воинского учета и из-за которого возник конфликт во Львове, направлен для прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП.
Детали
Отмечается, что 8 июля около 21:30 во Львове во время проведения мероприятий оповещения, совместно с представителями Национальной полиции, на улице Красной Калины был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов.
Во время проверки его данных выяснилось, что этот гражданин является нарушителем воинского учета с 12.06.2026. Гражданин был доставлен в ТЦК и СП. На данный момент военнообязанный гражданин, нарушавший правила воинского учета, направлен для прохождения ВВК
Указывается, что на месте происшествия осталась другая группа оповещения, которую заблокировала группа неизвестных лиц. Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, перевернула служебный автомобиль.
"На месте работает полиция. Всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка. Виновные понесут предусмотренную законом ответственность. ... Призываем граждан не поддаваться на вражеские провокации и не препятствовать военнослужащим и полиции выполнять свои законные обязанности", - подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.
Контекст
Накануне во Львове на Сыхове десятки людей сплотились, чтобы якобы "освободить" мужчину от работников ТЦК.
Впоследствии в Нацполиции Львовской области рассказали, что мужчина, из-за задержания которого возникли стычки во Львове, находился в розыске.
Местные паблики сообщили, что толпа окружила авто ТЦК и перевернула его. Также мужчины начали уничтожать автомобиль.
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