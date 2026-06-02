Во Львове задержали мужчину за нападение с ножом на военного ТЦК

Во Львове полицейские задержали мужчину, который ранил ножом военнослужащего ТЦК, сообщили во вторник в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, 29 мая около 12:10 на улице Хвылевого неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения, после чего скрылся.

Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча.

"Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника – 29-летнего львовянина, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметили в полиции.

Задержанному, как указано, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

