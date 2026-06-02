Во Львове задержали мужчину за нападение с ножом на военного ТЦК

$44.300.0351.600.04
ukenru
07:57 • 4746 просмотра
США ведут переговоры о расширении «ядерного зонтика» в Европе — FT
06:59 • 13312 просмотра
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
05:30 • 29953 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
1 июня, 23:28 • 48435 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 48788 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 53939 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 45594 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 92078 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 52224 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 49019 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
34%
753мм
Популярные новости
В Киеве после массированной атаки зафиксированы многочисленные разрушения, под завалами одного из домов могут находиться люди — ГВА2 июня, 00:07 • 18532 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома2 июня, 00:40 • 33045 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto2 июня, 00:44 • 32568 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo2 июня, 01:56 • 29286 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo04:25 • 25296 просмотра
публикации
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит05:30 • 29953 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 47549 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 48735 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 92078 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 80544 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Харьков
Франция
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 16581 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 35676 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 71801 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 66722 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 86601 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

Во Львове задержали мужчину за нападение с ножом на военного ТЦК

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Во Львове 29-летний мужчина ножом ранил в плечо сотрудника ТЦК во время оповещения. Нападавший задержан, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Во Львове задержали мужчину за нападение с ножом на военного ТЦК

Во Львове полицейские задержали мужчину, который ранил ножом военнослужащего ТЦК, сообщили во вторник в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, 29 мая около 12:10 на улице Хвылевого неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения, после чего скрылся.

Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча.

"Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника – 29-летнего львовянина, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметили в полиции.

Задержанному, как указано, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В Одесской области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК, они в тяжелом состоянии10.05.26, 20:37 • 6391 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Львов