Под завалами дома во Львове остаются люди, жители помогают спасателям - Садовый

Под завалами жилого дома во Львове, который был разрушен в результате российской ракетной атаки, вероятно, остаются люди. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

По словам мэра, спасательная операция продолжается, а местные жители помогают сотрудникам экстренных служб вручную разбирать завалы.

Под завалами дома на улице Патона остаются люди. Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям разбирать завалы – сообщил Садовый.

Перед этим во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной российской атаки. Предварительно сообщалось о повреждении жилых домов на улицах Патона и Выговского.

Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди