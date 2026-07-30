Под завалами дома во Львове остаются люди, жители помогают спасателям - Садовый
Киев • УНН
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что под завалами жилого дома на улице Патона, разрушенного российской ракетной атакой, вероятно, остаются люди. Спасательная операция продолжается, местные жители вручную помогают разбирать завалы.
Под завалами жилого дома во Львове, который был разрушен в результате российской ракетной атаки, вероятно, остаются люди. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, спасательная операция продолжается, а местные жители помогают сотрудникам экстренных служб вручную разбирать завалы.
Под завалами дома на улице Патона остаются люди. Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям разбирать завалы
Перед этим во Львове прозвучала серия взрывов во время массированной российской атаки. Предварительно сообщалось о повреждении жилых домов на улицах Патона и Выговского.
Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди30.07.26, 05:39 • 46180 просмотров