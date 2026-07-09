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Скандал с ТЦК во Львове: нардепы требуют увольнения Федорова

Киев • УНН

 • 2314 просмотра

Народный депутат Роман Каптелов призвал уволить министра обороны Михаила Федорова после столкновения с ТЦК во Львове. Инцидент произошёл 8 июля во время мобилизационных мероприятий, в результате которого перевернули служебный автомобиль.

Скандал с ТЦК во Львове: нардепы требуют увольнения Федорова

В Верховной Раде настаивают на увольнении министра обороны Михаила Федорова после провала реформы мобилизации, очередным проявлением которого стал скандал с ТЦК во Львове вечером 8 июля. С такой инициативой выступил народный депутат от монобольшинства Роман Каптелов, передает УНН.

"Обращаюсь к министру обороны Михаилу Федорову! Львов. Реформа ТЦК. Время в отставку!" - написал Каптелов в своих соцсетях.

Напомним, вечером 8 июля на Сыхове во Львове во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации произошла стычка, в ходе которой перевернули служебный автомобиль работников ТЦК. В результате он был фактически уничтожен, также есть пострадавшие с обеих сторон конфликта.

По сообщениям очевидцев, конфликт начался после того, как работники ТЦК задержали двух молодых мужчин. Утверждается, что одного из них отвезли в районный центр комплектования, тогда как другого, якобы 20-летнего, оставили в служебном автомобиле.

Лилия Подоляк

Политика