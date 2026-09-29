росія атакувала Тернопіль реактивним дроном, є наслідки для промисловості
Київ • УНН
Вранці 29 вересня росія атакувала Тернопіль реактивним БПЛА. Уламки впали на промисловий об’єкт, потерпілих не повідомляли.
фото ілюстративне
росія вранці 29 вересня реактивним дроном атакувала Тернопіль, зачепило промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, пише УНН.
Сьогодні вранці на Тернопільщину, зокрема на обласний центр, було здійснено атаку реактивним БПЛА. Унаслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта
З його слів, повідомлень про потерпілих наразі не надходило.
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