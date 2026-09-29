росія атакувала Тернопіль реактивним дроном, є наслідки для промисловості

Понад 50 поїздів відстають від графіка на тлі атак рф - де і які затримки

Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ

росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"

Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"

ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю

У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"

ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборони

Україна вироблятиме ракети Aster 30 для однієї з найпотужніших систем ППО Європи

Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень