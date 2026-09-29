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росія атакувала Тернопіль реактивним дроном, є наслідки для промисловості

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Вранці 29 вересня росія атакувала Тернопіль реактивним БПЛА. Уламки впали на промисловий об’єкт, потерпілих не повідомляли.

росія атакувала Тернопіль реактивним дроном, є наслідки для промисловості
фото ілюстративне

росія вранці 29 вересня реактивним дроном атакувала Тернопіль, зачепило промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, пише УНН.

Сьогодні вранці на Тернопільщину, зокрема на обласний центр, було здійснено атаку реактивним БПЛА. Унаслідок ураження ворожої цілі відбулося падіння уламків на територію промислового об'єкта

- написав Пастух у соцмережах.

З його слів, повідомлень про потерпілих наразі не надходило.

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Юлія Шрамко

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