Атака рф триває - з ранку постраждалі в Києві й Одесі, влучання на залізниці
Київ • УНН
Російські удари пошкодили житлові будинки, портову та залізничну інфраструктуру. У Києві й Одеській області є постраждалі.
росія 29 вересня атакувала залізницю і викликала знеструмлення у Вінницькій області. В Одеській області через ворожий обстріл пошкоджено портову інфраструктуру. У Києві та Одесі через нові російські удари з ранку є постраждалі. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади та ДСНС України.
Ситуація на ранок
росія продовжує атакувати Україну вранці 29 вересня, у тому числі реактивними дронами, про що повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряна тривога поширилася до західних областей, у тому числі охопила Тернопільську, частину Чернівецької області.
Київ
У Києві внаслідок ранкової російської атаки 29 вересня постраждала 1 людина. Фіксують наслідки у двох районах столиці, повідомили у ДСНС, показавши кадри з місця події.
У Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря
У Солом’янському районі, як зазначається, пошкоджено два приватні житлові будинки.
Усі загоряння ліквідовано.
За даними КМВА, з початку доби 29 вересня станом на 08.30 ворог атакував столицю балістичними ракетами та БПЛА, пошкодження фіксувалися в 4 районах міста Києва.
Київська область
У Київській області відомо про ще двох постраждалих.
Двоє людей травмовані та госпіталізовані після ворожої атаки на Київщину ввечері 28 вересня. Їх врятували з-під завалів приватного будинку у Бучанському районі
За даними ОВА, загалом за минулу добу на Київщині пошкоджено 22 об’єкти, наслідки у чотирьох районах області:
- у Бучанському районі пошкоджено 10 об’єктів — приватні та багатоквартирний будинки, транспортні засоби, недіючу ферму;
- у Броварському районі пошкоджено 3 об’єкти — два складські приміщення та тимчасову споруду;
- у Бориспільському районі — 5 об’єктів: три приватні домоволодіння та транспортні засоби;
- у Фастівському районі приміщення кафе.В Обухівському районі — територію підприємства та транспортний засіб.
У ДСНС України показали наслідки атаки рф у Київській області.
Житомирська область
З вечора 28 до ранку 29 вересня ворог завдав близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Під атакою опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі
З його слів, наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих атак немає.
Наслідки атаки рф на Житомирщині показали у ГУ ДСНС в області.
Одеська область
"Ворог не припиняє атакувати обʼєкти цивільної інфраструктури Одещини. Внаслідок ворожих ударів зазнало руйнувань цивільне підприємство. Постраждали 6 людей. Ворожими ударами також пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. Ще двоє людей постраждало. У низці місць виникли пожежі", - написав вранці 29 вересня у соцмережах голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Двоє постраждалих - в Одесі, уточнив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки на Одесу, попередньо, є двоє постраждалих. Внаслідок ворожої атаки на інфраструктуру знищено три вантажні автомобілі, ще вісім - зазнали ушкоджень. Також пошкоджено будівлі", - зазначив Лисак у соцмережах 29 вересня.
Також до 6 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі 28 вересня, зазначив Кіпер.
У ДСНС України показали наслідки атаки рф на Одеську область.
Вінницька область
Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів
З її слів, постраждалих немає.
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