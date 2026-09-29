россия атаковала Тернополь реактивным дроном, есть последствия для промышленности

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Утром 29 сентября россия атаковала Тернополь реактивным дроном, был задет промышленный объект. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, пишет УНН.

Сегодня утром на Тернопольскую область, в частности на областной центр, была совершена атака реактивным БПЛА. В результате поражения вражеской цели произошло падение обломков на территорию промышленного объекта — написал Пастух в социальных сетях.

По его словам, сообщений о пострадавших пока не поступало.

Атака рф продолжается - с утра пострадавшие в Киеве и Одессе, есть попадание на железной дороге