россия атаковала Тернополь реактивным дроном, есть последствия для промышленности
Киев • УНН
Утром 29 сентября россия атаковала Тернополь реактивным БПЛА. Обломки упали на промышленный объект, о пострадавших не сообщалось.
фото иллюстративное
Утром 29 сентября россия атаковала Тернополь реактивным дроном, был задет промышленный объект. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, пишет УНН.
Сегодня утром на Тернопольскую область, в частности на областной центр, была совершена атака реактивным БПЛА. В результате поражения вражеской цели произошло падение обломков на территорию промышленного объекта
По его словам, сообщений о пострадавших пока не поступало.
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