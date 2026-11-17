Апеляційну скаргу по справі засудженого у вбивстві громадсько-політичного діяча Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка буде слухати Тернопільський апеляційний суд. Про це повідомила в Facebook адвокат Діана Кара, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Кара, у вівторок, 17 листопада, відбулось засідання у Верховному суді стосовно питання перенаправлення з Львівського апеляційного суду до іншого суду справи В'ячеслава Зінченка.

На даному судовому засіданні сторона захисту не заперечувала стосовно того, щоб перенаправити цю справу до найближчого по територіальності суду. Відповідно, сторона захисту вважає, що не може слухатись дана справа в Львівському суді будь-якому у зв'язку з тим, що є наявні фактичні певні питання. Відповідно, суд ухвалив рішення, яким перенаправив слухання даної справи з Львівського апеляційного суду до Тернопільського апеляційного суду - зазначила адвокат.

Контекст

19 липня 2024 року у Львові стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. Тоді повідомлялося, що замах стався близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік Фаріон.

Згодом стало відомо, що Фаріон померла у лікарні після нападу.

Тодішній очільник МВС Ігор Клименко заявляв, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Поліція мала кілька версій вбивства мовознавиці, включаючи громадську, політичну діяльність і особисту неприязнь. Правоохоронці знайшли гільзу після пострілу та не виключають "російський слід" у злочині.

25 липня стало відомо, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Клименко заявляв, що у правоохоронців є достатньо доказів стверджувати, що саме В’ячеслав Зінченко стріляв у жінку. За його словами, розслідування тривало 139 годин.

Перше судове засідання щодо обрання Зінченку запобіжного заходу відбулося 26 липня 2024 року у Галицькому районному суді Львова. Тоді суд відправив його під варту без права внесення застави, а сам Зінченко у вересні того року сам просив суд продовжити йому запобіжний захід через те, що боїться за своє життя.

На першому засіданні Зінченко свою провину не визнав, і просив журналістів ставити більш цікаві питання.

1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок В’ячеславу Зінченку. Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.