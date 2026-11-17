Апелляционную жалобу по делу осужденного за убийство общественно-политического деятеля Ирины Фарион Вячеслава Зинченко будет рассматривать Тернопольский апелляционный суд. Об этом сообщила в Facebook адвокат Диана Кара, передает УНН.

Детали

Как отметила Кара, во вторник, 17 ноября, состоялось заседание в Верховном суде по вопросу перенаправления из Львовского апелляционного суда в другой суд дела Вячеслава Зинченко.

На данном судебном заседании сторона защиты не возражала против перенаправления этого дела в ближайший по территориальности суд. Соответственно, сторона защиты считает, что данное дело не может рассматриваться во Львовском суде в связи с тем, что имеются определенные фактические вопросы. Соответственно, суд принял решение, которым перенаправил рассмотрение данного дела из Львовского апелляционного суда в Тернопольский апелляционный суд - отметила адвокат.

Контекст

19 июля 2024 года во Львове в языковеда Ирину Фарион стреляли. Тогда сообщалось, что покушение произошло около 19:30 на одной из улиц Львова. Неизвестный выстрелил из оружия в сторону Фарион.

Позже стало известно, что Фарион умерла в больнице после нападения.

Тогдашний глава МВД Игорь Клименко заявлял, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Полиция рассматривала несколько версий убийства языковеда, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

25 июля стало известно, что в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Клименко заявлял, что у правоохранителей достаточно доказательств утверждать, что именно Вячеслав Зинченко стрелял в женщину. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Первое судебное заседание по избранию Зинченко меры пресечения состоялось 26 июля 2024 года в Галицком районном суде Львова. Тогда суд отправил его под стражу без права внесения залога, а сам Зинченко в сентябре того года просил суд продлить ему меру пресечения, поскольку боялся за свою жизнь.

На первом заседании Зинченко не признал свою вину и просил журналистов задавать более интересные вопросы.

1 октября 2026 года Шевченковский районный суд Львова оголосил приговор Вячеславу Зинченко. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.