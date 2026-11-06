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Тернопільського стрілка із магазину відправили під арешт

Київ • УНН

 • 656 перегляди

53-річному тернополянину оголосили підозру після захоплення людей у магазині зі зброєю. Суд узяв його під варту без застави.

Тернопільського стрілка із магазину відправили під арешт

Поліцейські оголосили підозру тернопільському стрілку після інциденту із заручниками у магазині, його відправили під варту. Про це повідомили в Нацполіції 6 листопада, пише УНН.

53-річному жителю Тернополя інкримінують незаконне позбавлення волі людини, погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі

- повідомили у поліції.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини), ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. 

"Сьогодні, 6 листопада, за клопотанням слідчих Тернопільського районного управління поліції суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили у поліції.

Що сталося

Інцидент стався в одному з магазинів Тернополя у четвер, 5 листопада. Чоловік зайшов до торгового закладу зі зброєю, почав погрожувати людям та незаконно позбавив їх волі, вказали у поліції.

У Тернополі в магазині чоловік зі зброєю закрив працівницю в кабінеті - КОРД затримав його після стрілянини05.11.26, 12:15 • 3168 переглядiв

У місті була введена спеціальна поліцейська операція. На місце події оперативно прибули поліцейські та всі необхідні профільні служби.

Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД правопорушника затримали. Ним виявився 53-річний житель Тернополя. Як з’ясувалося, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Взяв заручників у магазині: проти тернопільського стрільця відкрили провадження05.11.26, 17:29 • 3440 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Національна поліція України
Тернопіль