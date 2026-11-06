Тернопольского стрелка из магазина отправили под арест
Киев • УНН
53-летнему тернопольчанину объявили о подозрении после захвата людей в магазине с оружием. Суд взял его под стражу без залога.
Полицейские объявили подозрение тернопольскому стрелку после инцидента с заложниками в магазине, его отправили под стражу. Об этом сообщили в Нацполиции 6 ноября, пишет УНН.
53-летнему жителю Тернополя инкриминируют незаконное лишение свободы человека, угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы
Следователи полиции сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека), ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершённое с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
"Сегодня, 6 ноября, по ходатайству следователей Тернопольского районного управления полиции суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - отметили в полиции.
Что произошло
Инцидент произошёл в одном из магазинов Тернополя в четверг, 5 ноября. Мужчина зашёл в торговое заведение с оружием, начал угрожать людям и незаконно лишил их свободы, указали в полиции.
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В городе была введена специальная полицейская операция. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и все необходимые профильные службы.
Благодаря слаженным действиям спецназовцев КОРД правонарушителя задержали. Им оказался 53-летний житель Тернополя. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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