11:35
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: що відомо

Київ

 136 перегляди

Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях, а також у центральному апараті Державної податкової служби. Кримінальне провадження стосується подій 2024-2025 років, пов'язаних з ризиковими підприємствами.

НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: що відомо

Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області, а також у центральному апараті Державної податкової служби, передає УНН із посиланням на офіційне повідомлення ДПС.

Офіційно: 10 грудня  детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Податковій, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств. 

Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів 

- додали у Податковій службі.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Державна податкова служба України
Хмельницька область
Миколаївська область
Національне антикорупційне бюро України