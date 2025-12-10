НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: що відомо
Київ • УНН
Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях, а також у центральному апараті Державної податкової служби. Кримінальне провадження стосується подій 2024-2025 років, пов'язаних з ризиковими підприємствами.
Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС
Як повідомили у Податковій, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.
Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів