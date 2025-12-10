НАБУ провело обшуки у центральному апараті Державної податкової служби: що відомо

Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області, а також у центральному апараті Державної податкової служби, передає УНН із посиланням на офіційне повідомлення ДПС.

Як повідомили у Податковій, кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.