У Нацбанку відреагували на чутки про відставку Андрія Пишного
Київ • УНН
Нацбанк спростував повідомлення про відставку Андрія Пишного після обшуків НАБУ. Затриманих і підозр у справі немає.
Андрій Пишний. Фото: Fb-сторінка Андрія Пишного
У Національному банку України спростували інформацію про нібито відставку голови НБУ Андрія Пишного, передає УНН.
НБУ офіційно спростовує чутки про нібито відставку Голови Національного банку Андрія Пишного
Додамо
Раніше ЗМІ повідомляли, що Пишний після обшуків НАБУ написав заяву про відставку.
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що проводить обшуки у приміщенні Національного банку та "одного зі співробітників" за місцем проживання 21 жовтня. Затриманих і підозр немає.