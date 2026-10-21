У Нацбанку відреагували на чутки про відставку Андрія Пишного

Андрій Пишний. Фото: Fb-сторінка Андрія Пишного

У Національному банку України спростували інформацію про нібито відставку голови НБУ Андрія Пишного, передає УНН.

НБУ офіційно спростовує чутки про нібито відставку Голови Національного банку Андрія Пишного - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пишний після обшуків НАБУ написав заяву про відставку.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України підтвердило, що проводить обшуки у приміщенні Національного банку та "одного зі співробітників" за місцем проживання 21 жовтня. Затриманих і підозр немає.