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2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении — каковы особенности и вырастет ли инфляция

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Новая банкнота появится в обращении 4 сентября 2026 года. НБУ заявляет, что её выпуск не увеличит денежную массу и инфляцию.

2000 гривен с сегодняшнего дня в обращении — каковы особенности и вырастет ли инфляция

В Украине с сегодняшнего дня, 4 сентября, в обращение вводится банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василя Стуса. Об особенностях и о том, повлияет ли это на инфляцию, сообщили в НБУ, пишет УНН.

Когда вводится в обращение банкнота номиналом 2000 гривен

Национальный банк вводит в обращение банкноту нового наивысшего номинала — 2000 гривен — с 4 сентября 2026 года.

Национальный банк специально презентовал новую банкноту заранее — за два месяца до даты ее введения в обращение, чтобы предоставить возможность банковским и небанковским учреждениям своевременно настроить свое оборудование (банкоматы, комплексы самообслуживания), а гражданам и бизнесу — ознакомиться с дизайном и элементами защиты этой банкноты.

Дата введения в обращение выбрана неслучайно — в нее заложен определенный символизм.

Ведь именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василь Стус вместе с Вячеславом Черноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции.

А 4 сентября 1985 года Василь Стус погиб в заключении в лагере строгого режима "Пермь-36".

Как выглядит банкнота 2000 гривен

Банкнота посвящена Василю Стусу — украинскому поэту-шестидесятнику, переводчику, публицисту, прозаику, мыслителю, литературоведу, литературному критику, правозащитнику, политзаключенному ссср, члену Украинской Хельсинкской группы, одному из наиболее активных представителей украинского диссидентского движения и борцу за независимость Украины в ХХ в., лауреату Государственной премии им. Т. Шевченко (посмертно, 1991), Герою Украины (посмертно, 2005).

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Василя Стуса, а на оборотной — изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился.

Также на банкноте есть строка из его стихотворения, написанного в заключении: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет".

Надпись номинала на новой банкноте 2000 гривен с изображением Василя Стуса была изменена после дискуссии относительно каллиграфии номинала и связывания ее стилистики с адаптацией шрифта, когда-то выполненной российской дизайнеркой.

НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со Стусом15.07.26, 13:58 • 13992 просмотра

По дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты гривны образца 2014–2019 годов. По размеру и цвету она отличается от банкнот других номиналов.

На банкноте номиналом 2 000 гривен образца 2026 года будет размещена подпись главы НБУ Андрея Пышного.

Почему именно сейчас Национальный банк решил ввести в обращение новый номинал гривны?

Банкнотный ряд национальной валюты для центральных банков любой страны не является чем-то статичным. Экономика меняется. Меняются доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен соответствовать этим изменениям. Поэтому, вводя в обращение новые номиналы банкнот, центральные банки принимают во внимание прежде всего экономические факторы, отметили в Нацбанке.

Банкнота номиналом 1000 грн была введена в обращение в 2019 году, почти 7 лет назад. С тех пор в Украине произошло много событий, повлиявших на экономику, — это и коронакризис, и начало полномасштабного вторжения.

Так же как в 2019 году экономические предпосылки обусловили введение в обращение банкноты номиналом 1000 гривен, в 2026 году они сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2000 гривен, подчеркнули в НБУ:

  • во-первых, со времени введения банкноты 1000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты 1000 гривен для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот наивысшего номинала, то в 2026 году для этого требуется более 30 банкнот номиналом 1000 грн;
    • во-вторых, объем наличных в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года. К повышенному спросу на наличные привели, в частности, потребности военного времени. Устойчивость финансовой системы обеспечивается не только доступностью и бесперебойной работой безналичной инфраструктуры, но и удобным доступом к защищенным наличным. Например, когда жители прифронтовых общин имеют возможность осуществлять расчеты даже там, где нет стабильной связи;
      • в-третьих, произошли изменения в структуре наличных в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1000 гривен по сумме уже превысила 55%. В мировой практике центральных банков это свидетельствует о необходимости введения банкноты более высокого номинала.

        Как указали в НБУ, введение банкноты номиналом 2000 гривен имеет ряд преимуществ как для государства, так и для населения и бизнеса:

        • для государства — это снижение расходов на логистику и обслуживание наличного обращения. Меньшее количество банкнот для такого же объема операций означает меньшие расходы на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение;
          • для банков — это снижение операционной нагрузки, оптимизация кассовых процессов, меньшие объемы наличных для обработки, большая скорость обеспечения наличными;
            • для торговли — это более удобное обслуживание клиентов и меньшая нагрузка на кассовых работников;
              • для бизнеса — более простые и быстрые наличные расчеты с клиентами;
                • для населения — удобство использования и хранения средств.

                  О защите банкноты

                  Банкнота содержит более 20 защитных элементов — как защиту бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, которые надежно защищают ее от подделки.

                  "Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная «оконная» защитная лента AnimaTM Colour — полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и изменение изображения — Трезубец меняется на знак гривны. Эта лента как новый продукт была представлена производителем только в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже реализовали ее на новой банкноте", — рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

                  Не приведет ли введение новой банкноты к повышению инфляции?

                  Введение в обращение новых банкнот номиналом 2000 гривен, подчеркнули в Нацбанке, не связано с «печатанием денег».

                  Они будут поступать в обращение исключительно за счет обмена на безналичные средства или обмена на банкноты других номиналов. То есть денег в обращении больше не станет.

                  Следовательно, это не приведет к увеличению количества денег в экономике и, соответственно, не будет иметь последствий для инфляции и валютного рынка.

                  Новая банкнота в 2000 гривен не повлияет на инфляцию - глава НБУ10.07.26, 16:10 • 4920 просмотров

                  Сколько будет напечатано новых банкнот номиналом 2000 гривен?

                  Печать новых банкнот становится возможной только после снятия грифа секретности, что происходит во время презентации новой банкноты. Их изготовление начнется в соответствии с производственным планом Банкнотно-монетного двора Национального банка, в частности для замены изношенных банкнот других номиналов.

                  Национальный банк планирует изготовить такое количество банкнот номиналом 2000 гривен, которое необходимо для первоочередного введения в обращение, — это несколько миллионов штук.

                  Можно ли будет получить новую банкноту в банках уже 4 сентября?

                  Национальный банк будет готов подкреплять банки новой банкнотой с 4 сентября этого года. Банки в этот день смогут получить ее от Национального банка и выдавать клиентам.

                  Рассматривался ли вариант введения банкноты номиналом 5000 грн, почему отдали предпочтение 2000?

                  Рассматривая вопрос введения банкнот более высоких номиналов, прежде всего Национальный банк принимает во внимание экономические факторы и модели, которые используют центральные банки.

                  В настоящее время оптимальным наивысшим номиналом для нашей страны являются 2000 гривен, указали в НБУ.

                  Приведет ли изготовление банкнот номиналом 2000 гривен к дополнительным расходам Национального банка?

                  Дополнительных расходов на изготовление новых банкнот не предусмотрено. Они прежде всего будут выпускаться в рамках запланированных объёмов для замены изношенных и повреждённых банкнот других номиналов.

                  Напротив, её выпуск, как отмечается, позволит Национальному банку сэкономить средства на изготовлении, хранении, обработке и перевозке банкнот, поскольку одна банкнота номиналом 2000 грн может заменить в обращении две банкноты номиналом 1000 грн и четыре — 500 грн.

                  Юлия Шрамко

                  ЭкономикаФинансы
                  Национальный банк Украины
                  Василий Стус
                  Андрей Пышный
                  Украина
                  Донецк