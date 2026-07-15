НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со Стусом

$44.880.2151.200.14
ukenru
Эксклюзив
08:57 • 17390 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
08:53 • 18328 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
08:39 • 16700 просмотра
Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"Video
07:59 • 16485 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев на саммит Украина - Юго-Восточная Европа
Эксклюзив
07:34 • 28442 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
15 июля, 00:19 • 22678 просмотра
Цены на нефть выросли до месячного максимума после ударов США по Ирану
14 июля, 21:01 • 24146 просмотра
Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026Photo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 75808 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
14 июля, 13:43 • 50605 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
14 июля, 12:36 • 61548 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.8м/с
42%
748мм
Популярные новости
Будапешт закрывает двери перед россией и восстанавливает доверие с НАТО - министр обороны Венгрии15 июля, 02:04 • 17566 просмотра
Киевлянам массово рассылают фейковые письма якобы от Минэнерго с целью запугивания15 июля, 02:30 • 18469 просмотра
За сутки 14 июля российские войска потеряли почти полторы тысячи солдат и более 2 тысяч БПЛА15 июля, 04:15 • 28626 просмотра
ЧМ-2026: Англия и Аргентина определят финалиста МундиаляPhotoVideo07:50 • 18995 просмотра
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника09:22 • 11460 просмотра
публикации
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника09:22 • 11542 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
Эксклюзив
08:57 • 17399 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
Эксклюзив
07:34 • 28452 просмотра
Как правильно хранить арбуз, чтобы ягода дольше оставалась свежей и безопасной14 июля, 19:28 • 33998 просмотра
FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалицияPhotoVideo
Эксклюзив
14 июля, 14:07 • 75813 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Линдси Грэм
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Сумы
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста 11:06 • 892 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 111658 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 148755 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 145412 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 129328 просмотра
Актуальное
YouTube
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со Стусом

Киев • УНН

 • 2406 просмотра

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об изменении надписи номинала на новой банкноте 2000 гривен с Василием Стусом из-за дискуссии о каллиграфии, связанной с российским дизайнером. Решение принято, чтобы избежать ассоциаций с РФ на банкноте с человеком, которого убила Россия.

НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со Стусом

Надпись номинала на новой купюре в 2000 гривен с изображением Василия Стуса будет изменена после дискуссии о каллиграфии номинала и связывании её стилистики с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером, сообщил в среду глава НБУ Андрей Пышный в соцсетях, пишет УНН.

Когда мы презентовали банкноту с Василием Стусом, я сказал: он – моральный абсолют. Слова имеют последствия. В профессиональном сообществе возникла дискуссия о каллиграфии номинала – её стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически мы в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден. Поэтому у нас есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена

- написал Пышный.

При этом глава НБУ поблагодарил "внимательных профессионалов, которым небезразлично, как выглядит наша гривна. Так и должна работать ответственность – взаимно".

Национальный банк Украины решил обновить стилистику надписи номинала новой банкноты. Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций

Обновлённая надпись будет выполнена на новых банкнотах номиналом 2000 гривен. "Поскольку банкнота ещё не запущена в производство, внесение изменений в оформление не повлияет на сроки её введения в обращение. Банкнота, как и анонсировалось, будет введена в обращение 04 сентября 2026 года", - добавили в Нацбанке.

В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентября10.07.26, 13:28 • 23443 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКультураФинансы
Национальный банк Украины
Василий Стус
Андрей Пышный