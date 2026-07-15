НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со Стусом
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об изменении надписи номинала на новой банкноте 2000 гривен с Василием Стусом из-за дискуссии о каллиграфии, связанной с российским дизайнером. Решение принято, чтобы избежать ассоциаций с РФ на банкноте с человеком, которого убила Россия.
Надпись номинала на новой купюре в 2000 гривен с изображением Василия Стуса будет изменена после дискуссии о каллиграфии номинала и связывании её стилистики с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером, сообщил в среду глава НБУ Андрей Пышный в соцсетях, пишет УНН.
Когда мы презентовали банкноту с Василием Стусом, я сказал: он – моральный абсолют. Слова имеют последствия. В профессиональном сообществе возникла дискуссия о каллиграфии номинала – её стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически мы в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден. Поэтому у нас есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена
При этом глава НБУ поблагодарил "внимательных профессионалов, которым небезразлично, как выглядит наша гривна. Так и должна работать ответственность – взаимно".
Национальный банк Украины решил обновить стилистику надписи номинала новой банкноты. Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций
Обновлённая надпись будет выполнена на новых банкнотах номиналом 2000 гривен. "Поскольку банкнота ещё не запущена в производство, внесение изменений в оформление не повлияет на сроки её введения в обращение. Банкнота, как и анонсировалось, будет введена в обращение 04 сентября 2026 года", - добавили в Нацбанке.
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентября10.07.26, 13:28 • 23443 просмотра