НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со Стусом

Надпись номинала на новой купюре в 2000 гривен с изображением Василия Стуса будет изменена после дискуссии о каллиграфии номинала и связывании её стилистики с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером, сообщил в среду глава НБУ Андрей Пышный в соцсетях, пишет УНН.

Когда мы презентовали банкноту с Василием Стусом, я сказал: он – моральный абсолют. Слова имеют последствия. В профессиональном сообществе возникла дискуссия о каллиграфии номинала – её стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российским дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически мы в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден. Поэтому у нас есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена