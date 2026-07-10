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В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентября

Киев • УНН

 • 4196 просмотра

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года вводит в обращение банкноту номиналом 2000 гривен. На купюре изображен портрет поэта-диссидента Василия Стуса.

В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентября

В Украине в обращение вводится банкнота номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса - с 4 сентября, сообщили в НБУ 10 июля, пишет УНН.

Детали

Сегодня о расширении номинального ряда национальной валюты объявил Глава Национального банка Андрей Пышный.

Банкнотный ряд национальной валюты для центральных банков любой страны не является чем-то статичным. Экономика меняется. Меняются доходы, цены, объем наличных в обращении, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен соответствовать этим изменениям. Так же как в 2019 году экономические предпосылки привели к появлению банкноты номиналом 1 000 гривен, в 2026 году они сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен

 пояснил Андрей Пышный.

"Новая банкнота будет введена в наличное обращение с 4 сентября 2026 года", - указали в НБУ.

Как выглядит банкнота 2000 гривен

Банкнота посвящена Василию Стусу – украинскому поэту-шестидесятнику, переводчику, публицисту, прозаику, мыслителю, литературоведу, литературному критику, правозащитнику, политзаключенному ссср, члену Украинской Хельсинкской группы, одному из самых активных представителей украинского диссидентского движения и борцу за независимость Украины в ХХ в., лауреату Государственной премии им. Т. Шевченко (посмертно, 1991), Герою Украины (посмертно, 2005).

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Василия Стуса, а на оборотной – изображение здания филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился.

"Василий Стус стал символом несокрушимости украинского духа, воплощением личной ответственности перед народом, государством и будущими поколениями", – подчеркнул Андрей Пышный во время пресс-брифинга в Национальном банке.

Также на банкноте есть строка из его стихотворения, написанного в заключении: "И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет".

Эти слова написаны шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута – создателя украинского государственного стиля 1917–1919 годов, автора первых гривен и шагов времен Украинской Народной Республики.

Использование этого шрифта подчеркивает, что банкнота является визуальным документом украинской государственности.

По дизайну новая банкнота наследует модифицированные банкноты гривны образца 2014–2019 годов. По размеру и цвету она отличается от банкнот других номиналов.

О защите банкноты

Банкнота содержит более 20 защитных элементов – как защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, которые надежно защищают ее от подделки.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения – Трезубец меняется на знак гривны. Эту ленту, как новый продукт, был представлен производителем лишь в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже реализовали его на новой банкноте", – рассказал Пышный.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика