Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 26911 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 38571 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 52997 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 59844 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 64688 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 49138 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51404 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 52858 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58632 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Война в Украине
Криминал и ЧП
Киев
Технологии
Культура
УНН Lite
Образование
Недвижимость
Кулинар
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 63054 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 67352 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 56950 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 60527 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 61224 просмотра
УНН Lite
Со 2 марта банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен не будут принимать

Киев • УНН

 • 2818 просмотра

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов заменят на монеты. Обменять их можно бессрочно в НБУ или до 28 февраля 2029 года в уполномоченных банках.

Со 2 марта банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен не будут принимать

Обменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен можно бессрочно на монеты в Национальном банке Украины или в течение нескольких лет в других банках - напоминает УНН.

Подробности

НБУ сообщил, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и, соответственно, перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

Также Национальный банк Украины отмечает, что времени на обмен банкнот на монеты будет достаточно. Это можно будет сделать без ограничений и без взимания комиссии бессрочно в самом НБУ, или в течение трех лет в уполномоченных банках, в частности АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ", обмен будет возможен до 28 февраля 2029 года включительно.

Причина изменений в том, что в розничной торговле банкноты сейчас почти не встречаются, а средний срок их годности около 2,5 лет.

Их постепенное изъятие банками Украины началось еще с 2020 года. Изъятие банкнот номиналом 1, 2 гривны началось с 1 октября 2020 года, а банкнот 5 и 10 гривен - с 1 января 2023 года.

НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов20.02.26, 15:29 • 35657 просмотров

Александра Василенко

