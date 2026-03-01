Со 2 марта банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен не будут принимать

Обменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен можно бессрочно на монеты в Национальном банке Украины или в течение нескольких лет в других банках - напоминает УНН.

НБУ сообщил, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и, соответственно, перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

Также Национальный банк Украины отмечает, что времени на обмен банкнот на монеты будет достаточно. Это можно будет сделать без ограничений и без взимания комиссии бессрочно в самом НБУ, или в течение трех лет в уполномоченных банках, в частности АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ", обмен будет возможен до 28 февраля 2029 года включительно.

Причина изменений в том, что в розничной торговле банкноты сейчас почти не встречаются, а средний срок их годности около 2,5 лет.

Их постепенное изъятие банками Украины началось еще с 2020 года. Изъятие банкнот номиналом 1, 2 гривны началось с 1 октября 2020 года, а банкнот 5 и 10 гривен - с 1 января 2023 года.

