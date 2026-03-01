З 2 березня банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень не прийматимуть

Обміняти банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень можна безстроково на монети в Національному банку України або впродовж декількох років в інших банках - нагадує УНН.

Деталі

НБУ повідомив, що з 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.

Також Національний банк України зазначає, що часу на обмін банкнот на монети буде достатньо. Це можна зробити без обмежень та без стягнення комісії можна буде безстроково у самому НБУ, або протягом трьох років в уповноважених банках, зокрема АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ", обмін буде можливий до 28 лютого 2029 року включно.

Причина змін в тому, що в роздрібній торгівлю банкноти зараз майже зустрічаються, а середній термін їхньої придатності близько 2,5 років.

Їхнє поступове вилучення банками України почалось ще з 2020 року. Вилучення банкнот номіналом 1, 2 гривні почалось з 1 жовтня 2020 року, а банкнот 5 та 10 гривень - з 1 січня 2023 року.

НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років