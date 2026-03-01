$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 20053 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 32318 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 47105 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 55032 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 62709 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 47913 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50952 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52310 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 58106 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

З 2 березня банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень не прийматимуть

Київ • УНН

 • 60 перегляди

З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років замінять на монети. Обміняти їх можна безстроково в НБУ або до 28 лютого 2029 року в уповноважених банках.

З 2 березня банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень не прийматимуть

Обміняти банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень можна безстроково на монети в Національному банку України або впродовж декількох років в інших банках - нагадує УНН.

Деталі

НБУ повідомив, що з 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.

Також Національний банк України зазначає, що часу на обмін банкнот на монети буде достатньо. Це можна зробити без обмежень та без стягнення комісії можна буде безстроково у самому НБУ, або протягом трьох років в уповноважених банках, зокрема АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ", обмін буде можливий до 28 лютого 2029 року включно.

Причина змін в тому, що в роздрібній торгівлю банкноти зараз майже зустрічаються, а середній термін їхньої придатності близько 2,5 років.

Їхнє поступове вилучення банками України почалось ще з 2020 року. Вилучення банкнот номіналом 1, 2 гривні почалось з 1 жовтня 2020 року, а банкнот 5 та 10 гривень - з 1 січня 2023 року.

НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років20.02.26, 15:29 • 35643 перегляди

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Raiffeisen Bank International
Ощадбанк
ПриватБанк
Національний банк України
Україна