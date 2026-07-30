Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской ОГА
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующее решение закреплено указом №676/2026.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации, передает УНН.
Назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации
Кабмин согласовал назначение Ткаченко главой Киевской ОГА22.07.26, 22:30 • 25206 просмотров
Дополнение
16 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы Киевской городской военной администрации, которую он возглавлял с декабря 2024 года.
Ткаченко сменит на посту главы КОВА Николая Калашника, который возглавил Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.