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Таймс

Кабмин согласовал назначение Ткаченко главой Киевской ОГА

Киев • УНН

 • 7446 просмотра

Правительство согласовало назначение Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации. Ранее Зеленский уволил его с должности главы Киевской городской военной администрации.

Кабмин согласовал назначение Ткаченко главой Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Тимура Ткаченко, который был освобожден с должности главы Киевской городской военной администрации, главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН

Согласовано назначение Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации 

- сообщил Мельничук. 

Также, как сообщил Мельничук, правительство уволило Александра Борнякова с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины, а также Сергея Науменко с должности заместителя министра внутренних дел Украины.

Дополнение

16 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы Киевской городской военной администрации, которую он возглавлял с декабря 2024 года. 

Ткаченко заменит на должности главы КОВА Николая Калашника, который возглавил Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Павел Башинский

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