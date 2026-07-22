Кабмин согласовал назначение Ткаченко главой Киевской ОГА
Киев • УНН
Правительство согласовало назначение Тимура Ткаченко главой Киевской областной государственной администрации. Ранее Зеленский уволил его с должности главы Киевской городской военной администрации.
Кабинет министров согласовал назначение Тимура Ткаченко, который был освобожден с должности главы Киевской городской военной администрации, главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Согласовано назначение Ткаченко Тимура Фируддиновича главой Киевской областной государственной администрации
Также, как сообщил Мельничук, правительство уволило Александра Борнякова с должности первого заместителя министра цифровой трансформации Украины, а также Сергея Науменко с должности заместителя министра внутренних дел Украины.
Дополнение
16 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы Киевской городской военной администрации, которую он возглавлял с декабря 2024 года.
Ткаченко заменит на должности главы КОВА Николая Калашника, который возглавил Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.