2000 гривень відсьогодні в обігу - які особливості і чи зросте інфляція

В Україні відсьогодні, з 4 вересня, в обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень з портретом Василя Стуса. Про особливості і чи вплине це на інфляцію, повідомили у НБУ, пише УНН.

Коли вводиться в обіг банкнота номіналом 2000 гривень

Національний банк вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень з 4 вересня 2026 року.

Національний банк спеціально презентував нову банкноту заздалегідь – за два місяці до її дати введення в обіг, щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування), а громадянам та бізнесу - ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

Дата введення в обіг обрана невипадково - в неї закладено певний символізм.

Адже саме 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції.

А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі суворого режиму "Перм-36".

Як виглядає банкнота 2000 гривень

Банкнота вшановує Василя Стуса - українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв’язня срср, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет Василя Стуса, а на зворотному - зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

Також на банкноті є рядок з його вірша, написаного в ув’язненні: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве".

Напис номіналу на новій 2000-гривневій банкноті з зображенням Василя Стуса було змінено після дискусії щодо каліграфії номіналу і пов'язуванням її стилістики з адаптацією шрифту, зробленою колись російською дизайнеркою.

НБУ після зауважень змінить напис номіналу на банкноті 2000 гривень зі Стусом

За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014-2019 років. За розміром і кольором вона відрізняється від банкнот інших номіналів.

На банкноті номіналом 2 000 гривень зразка 2026 року розміщуватиметься підпис голови НБУ Андрія Пишного.

Чому саме зараз Національний банк вирішив ввести в обіг новий номінал гривні?

Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам. Тож, упроваджуючи в обіг нові номінали банкнот, центральні банки беруть до уваги насамперед економічні чинники, зазначили у Нацбанку.

Банкнота номіналом 1000 грн була введена в обіг в 2019 році, майже 7 років тому. З того часу в Україні відбулося багато подій, які вплинули на економіку, - це і коронокриза, і початок повномасштабного вторгнення.

Так само як у 2019 році економічні передумови зумовили введення в обіг банкноти номіналом 1000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2000 гривень, наголосили у НБУ:

по-перше, з часу введення банкноти 1000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції - вдвічі. Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1000 грн;

по-друге, обсяг готівки в обігу зріс більше ніж удвічі - з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Стійкість фінансової системи забезпечується не лише доступністю і безперервною роботою безготівкової інфраструктури, а й зручним доступом до захищеної готівки. Наприклад, коли мешканці прифронтових громад мають можливість здійснити розрахунки навіть там, де немає стабільного зв’язку;

по-третє, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У світовій центробанківській практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу.

Як вказали у НБУ, введення банкноти номіналом 2000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу:

для держави — це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення і зберігання;

для банків — це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення, більша швидкість у забезпеченні готівкою;

для торгівлі — це зручніше обслуговування клієнтів і менше навантаження на касових працівників;

для бізнесу — простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами;

для населення — зручність у використанні та зберіганні коштів.

Про захист банкноти

Банкнота містить понад 20 захисних елементів – як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту, що надійно захищають її від підроблення.

"Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку AnimaTM Colour – поліхромну та анімовану. Дизайн стрічки розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення – Тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку, як новий продукт, було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року, і ось зараз ми вже реалізували його на новій банкноті", – розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Чи не призведе введення нової банкноти до підвищення інфляції?

Уведення в обіг нових банкнот номіналом 2000 гривень, наголосили у Нацбанку, не пов’язано з "друком грошей".

Вони будуть надходити в обіг виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або обміну на банкноти інших номіналів. Тобто грошей в обігу більше не стане.

Отже, це не призведе до збільшення грошей в економіці, а відповідно, не матиме наслідків для інфляції та валютного ринку.

Нова банкнота у 2000 гривень не вплине на інфляцію - голова НБУ

Скільки буде надруковано нових банкнот номіналом 2000 гривень?

Друк нових банкнот стає можливим лише після зняття грифа секретності, що відбувається під час презентації нової банкноти. Їх виготовлення розпочнеться відповідно до виробничого плану Банкнотно-монетного двору Національного банку, зокрема на заміну зношених банкнот інших номіналів.

Національний банк планує виготовити таку кількість банкнот номіналом 2000 гривень, яка необхідна для першочергового введення в обіг, - це декілька мільйонів штук.

Чи можна буде нову банкноту отримати в банках вже 4 вересня?

Національний банк готовий буде підкріплювати новою банкнотою банки з 4 вересня цього року. Банки в цей день зможуть її отримати від Національного банку та видавати клієнтам.

Чи розглядався варіант запровадження банкноти номіналом 5000 грн, чому віддали перевагу 2000?

Розглядаючи питання уведення банкнот вищих номіналів, передусім Національний банк бере до уваги економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки.

Наразі оптимальним найвищим номіналом для нашої країни є 2000 гривень, вказали у НБУ.

Чи призведе до додаткових витрат Національного банку виготовлення банкнот номіналом 2000 гривень?

Додаткових витрат на виготовлення нових банкнот не передбачено. Вони передусім випускатимуться в межах запланованих обсягів на заміну зношених і пошкоджених банкнот інших номіналів.

Навпаки її випуск, як зауважується, дасть змогу Національному банку зекономити кошти на виготовлення, зберігання, оброблення та перевезення банкнот, адже одна банкнота 2000 грн може замінити в обігу дві банкноти 1000 грн та чотири - 500 грн.