НАБУ якобы пыталось заблокировать залог за генерала СБУ через Пышного: Чаленко заявил о рисках межведомственного противостояния

Сначала обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ, задержания, публичные обвинения и конфликты между силовиками. Теперь появилась информация о том, что НАБУ беседовало с главой НБУ Пышным, чтобы заблокировать внесение залога за генерала Дуку, — написал на своей странице в Facebook политический эксперт Игорь Чаленко, передает УНН.

"Дука открыто назвал операцию "Карфаген" местью за предыдущие обыски у сотрудников антикоррупционных органов. Но если к этой истории действительно пытались привлечь руководителя НБУ для блокирования финансовых операций, ситуация выходит далеко за пределы одного уголовного производства и уже переходит в плоскость уголовной ответственности самих детективов НАБУ.

Особенно показательно, что вокруг Андрея Пышного уже некоторое время идут дискуссии относительно его возможной отставки. А теперь его имя появляется еще и в конфликте между правоохранительными структурами. НАБУ должно расследовать коррупцию, СБУ — защищать государственную безопасность, а Нацбанк — обеспечивать стабильность финансовой системы. Вовлечение независимого финансового регулятора в возможные межведомственные конфликты гарантированно спровоцирует хаос на финансовом рынке страны. Кто и на каких основаниях мог требовать блокирования залога, если суд разрешит его внесение? Общество должно получить ответы. Потому что правоохранительная система должна работать по закону, а не по логике борьбы", — подчеркнул эксперт.