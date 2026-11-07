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НАБУ нібито намагалося заблокувати заставу за генерала СБУ через Пишного: Чаленко заявив про ризики міжвідомчого протистояння

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Політексперт Ігор Чаленко заявив про розмову НАБУ з Андрієм Пишним щодо блокування застави за генерала Дуку. Він назвав це міжвідомчим конфліктом.

НАБУ нібито намагалося заблокувати заставу за генерала СБУ через Пишного: Чаленко заявив про ризики міжвідомчого протистояння

Спочатку обшуки у високопосадовців СБУ, затримання, публічні звинувачення та конфлікти між силовиками. Тепер інформація про те, що НАБУ мало розмову з головою НБУ Пишним, щоб заблокувати внесення застави за генерала Дуку - написав у своєму Фейсбуці політичний експерт Ігор Чаленко, передає УНН.

"Дука відкрито назвав операцію "Карфаген" помстою за попередні обшуки у співробітників антикорупційних органів. Але якщо до цієї історії справді намагалися залучити керівника НБУ для блокування фінансових операцій, ситуація виходить далеко за межі одного кримінального провадження, і вже переходить у кримінальну відповідальність самих детективів НАБУ.

Особливо показово, що навколо Андрія Пишного вже певний час точаться дискусії щодо його можливої відставки. А тепер його ім'я з'являється ще й у конфлікті між правоохоронними структурами. НАБУ має розслідувати корупцію, СБУ — захищати державну безпеку, а Нацбанк — забезпечувати стабільність фінансової системи. Втягування незалежного фінансового регулятора в можливі міжвідомчі конфлікти гарантовано спровокує хаос фінансового ринку країни. Хто і на яких підставах міг вимагати блокування застави, якщо суд дозволить її внесення? Суспільство має отримати відповіді. Бо правоохоронна система повинна працювати за законом, а не за логікою боротьби", - наголосив експерт.

Лілія Подоляк

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