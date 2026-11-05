На фоне обысков НАБУ Данилишин напомнил о шести скандалах в карьере Пышного

Андрей Пышный

До назначения главой Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2022 года в биографии Андрея Пышного было шесть резонансных эпизодов, которые до сих пор не получили публичных объяснений. Об этом в своем блоге заявил бывший глава Совета НБУ в 2016–2023 годах Богдан Данилишин, передает УНН.

Все шесть эпизодов объединяет один вопрос: почему многочисленные скандалы, сомнительные управленческие решения и возможные конфликты интересов не стали препятствием для карьеры Андрея Пышного? — пишет Данилишин.

Первый эпизод касается образования. 21 мая 2026 года в Едином государственном реестре судебных решений появились два решения Заречного районного суда Сум от 2007 года о подделке работниками сумского филиала Университета современных знаний документов об обучении трех лиц. Экономист Борис Кушнирук утверждает, что одним из них был Пышный и что эти документы позволили ему поступить сразу на четвертый курс Украинской академии банковского дела. В анонимизированных решениях фамилия Пышного не указана. Данилишин также ссылается на решение Шевченковского районного суда Киева, которым ГБР обязали отреагировать на заявление о возможной подделке образовательных документов Пышного.

Второй эпизод — агрогруппа "Креатив", крупный заемщик "Ощадбанка". В 2016 году НАБУ открыло производство по делу о возможном присвоении $20 млн банка, в 2019 году подозрение было объявлено основателю группы, экс-депутату Станиславу Березкину. Пышному подозрение не объявляли. На пике развития годовая выручка "Креатива" превышала $1 млрд, а в компании работало 3200 человек. По словам Данилишина, "Ощадбанк" под руководством Пышного отказался реструктурировать долг "Креатива" и подал 23 иска, после чего часть активов компании перешла к конкурентам. "Все это очень напоминало рейдерскую схему", — отметил он.

Третий эпизод — кредитование киевского комплекса "Гулливер". Первоначальный кредит "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2006 году составлял $61,6 млн, а после серии реструктуризаций долг ООО "Три О", конечным владельцем которого считают бизнесмена Виктора Полищука, к 2020 году вырос до $675 млн. Реструктуризации 2019–2020 годов пришлись на период руководства Пышного, сроки погашения продлили до 2044 года. Лишь в июле 2025 года государственные банки зарегистрировали право собственности на комплекс.

Четвертый эпизод — дом площадью 891,7 кв. м под Киевом, оформленный на дочь Пышного. В 2024 году OBOZ.UA сообщило, что он расположен рядом с участком Сергея Слюсаренко, совладельца коллекторской компании "Укрборг", которая находится под надзором НБУ. Регулятор заявил, что не усматривает конфликта интересов, и напомнил о штрафе, наложенном на "Укрборг". Данилишин также обращает внимание на связи с юридической фирмой Asters, которая работала с "Ощадбанком". Вместе с тем он признает, что наличие дорогостоящей недвижимости само по себе не свидетельствует о правонарушении.

Пятый эпизод — поездка руководства "Ощадбанка" на финал Лиги Европы в Варшаве в 2015 году. Пышный с женой, заместителями и членами наблюдательного совета летел чартером стоимостью 459 тыс. грн. СМИ писали о причастности к оплате сторонних компаний. Генпрокуратура начала проверку, а банк заявил, что перелет оплатили за собственный счет.

Шестой эпизод — попытка в 2019 году продлить полномочия Пышного на должности председателя правления "Ощадбанка" еще на пять лет без конкурса. Этому помешал НБУ, который не согласовал пятерых из девяти новых членов наблюдательного совета. Данилишин связывает это с позицией тогдашнего главы НБУ Якова Смолия. В 2020 году Пышный отказался от участия в повторном конкурсе.

Данилишин также упоминает сообщения СМИ о близких связях Пышного с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним, 21 октября НАБУ и САП провели обыски в НБУ и по месту жительства одного из его сотрудников. По данным СМИ, следственные действия касались кабинета и жилья Пышного. Никого не задержали, подозрения не предъявляли. Пышный заявил, что обыски "не касаются деятельности Национального банка Украины (НБУ) и служебной деятельности главы НБУ". Нацбанк опроверг сообщения об отставке своего главы.

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») сообщил, что Верховная Рада может 12 ноября рассмотреть постановление об увольнении Пышного. По состоянию на 3 ноября проекта постановления на сайте парламента нет. По словам Железняка, на встрече с президентом Владимиром Зеленским Пышный отказался подавать в отставку. Согласно Конституции, председателя НБУ увольняет Рада по представлению президента.

В августе отставки Пышного потребовал председатель финансового комитета Рады Данило Гетманцев («Слуга народа») после того, как НАБУ раскрыло схему отмывания денег через государственный Sense Bank. По версии следствия, через банк прошёл платёж на 150 млн грн, который использовали в качестве залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.