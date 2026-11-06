Генерал СБУ Дука назвал операцию НАБУ «Карфаген» местью за обыски у детективов и объяснил инцидент с оружием

Сергей Дука в зале суда (скриншот из видео) / Источник: hromadske

Генерал СБУ Сергей Дука во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения назвал действия НАБУ и САП политической местью за расследование в отношении сотрудников антикоррупционных органов. Он также отверг обвинения, обнародованные в рамках операции "Карфаген", и прокомментировал инцидент с угрозой применения оружия во время обыска.

По словам Дуки, действия антикоррупционных органов связаны с тем, что в прошлом году СБУ проводила обыски у детективов НАБУ и расследовала уголовные производства по возможным коррупционным преступлениям их сотрудников.

Отдельно генерал прокомментировал заявления о том, что бойцы спецподразделения "Альфа" якобы препятствовали детективам НАБУ во время обыска и угрожали им оружием.

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По версии Дуки, неизвестные лица без предупреждения начали перелезать через забор охраняемого объекта, из-за чего сработал сигнал "периметр". На сигнал отреагировали сотрудники "Альфы", обеспечивающие охрану. Только примерно через час, утверждает генерал, эти лица сообщили, что являются детективами НАБУ.

"Если бы они сообщили, что это НАБУ и они пришли с постановлением, я бы их пустил. Но когда срабатывает „периметр" и начинает работать „Альфа", команду прекратить действия им может дать только глава СБУ. Я на них не влияю, они на работе", — заявил Дука.

Также генерал назвал фактически безальтернативным залог в размере 100 млн грн, который просит назначить прокурор САП. По его словам, таких средств у него нет.

"Для меня 100 млн — это как безальтернативный залог. Зачем вы этот цирк устраиваете? Какую вы предлагаете альтернативу?", — сказал он.

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Дука также обвинил прокуроров САП в затягивании судебного разбирательства. По его словам, утреннее заседание перенесли из-за нехватки прокуроров. Несмотря на то, что он с защитниками прибыл в суд в 14:00, прокурор появился только в 15:00, после чего заявил отвод судье.

Кроме того, генерал утверждает, что НАБУ якобы пытается создать препятствия для внесения залога через банковскую систему.

"Вчера НАБУ вызвало Пышного, чтобы он не пропускал залог за меня. Спросите Пышного, был ли он вчера в НАБУ. И вы увидите, что будет дальше с залогом, который мне определят: банки не будут его пропускать", — заявил Дука.