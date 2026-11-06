Генерал СБУ Дука назвал операцию НАБУ «Карфаген» местью за обыски у детективов и объяснил инцидент с оружием

$45.440.0951.040.21
ukenru
17:11 • 630 просмотра
Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»
16:45 • 5494 просмотра
В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
16:29 • 6866 просмотра
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов
14:57 • 14079 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
14:21 • 15492 просмотра
СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурорVideo
13:15 • 15692 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 17293 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
11:28 • 14979 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
6 ноября, 10:58 • 12873 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
6 ноября, 09:24 • 18962 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 26636 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 25431 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo6 ноября, 09:00 • 16601 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 12303 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 7492 просмотра
публикации
Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов17:17 • 74 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 7626 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 40365 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 41085 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 40814 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Туск
Игорь Гарбарук
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Днепр (город)
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo16:04 • 2664 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ15:01 • 5400 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 6264 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 5806 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 12374 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Бильд
MIM-104 Patriot

Генерал СБУ Дука назвал операцию НАБУ «Карфаген» местью за обыски у детективов и объяснил инцидент с оружием

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Сергей Дука отверг обвинения по делу «Карфаген» и объяснил инцидент с «Альфой». Он назвал залог в размере 100 млн грн безальтернативным.

Генерал СБУ Дука назвал операцию НАБУ «Карфаген» местью за обыски у детективов и объяснил инцидент с оружием
Сергей Дука в зале суда (скриншот из видео) / Источник: hromadske

Генерал СБУ Сергей Дука во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения назвал действия НАБУ и САП политической местью за расследование в отношении сотрудников антикоррупционных органов. Он также отверг обвинения, обнародованные в рамках операции "Карфаген", и прокомментировал инцидент с угрозой применения оружия во время обыска.

По словам Дуки, действия антикоррупционных органов связаны с тем, что в прошлом году СБУ проводила обыски у детективов НАБУ и расследовала уголовные производства по возможным коррупционным преступлениям их сотрудников.

Отдельно генерал прокомментировал заявления о том, что бойцы спецподразделения "Альфа" якобы препятствовали детективам НАБУ во время обыска и угрожали им оружием.

Без журналистов и трансляции: как в ВАКС началось рассмотрение меры пресечения генералу Дуце06.11.26, 15:39 • 1958 просмотров

По версии Дуки, неизвестные лица без предупреждения начали перелезать через забор охраняемого объекта, из-за чего сработал сигнал "периметр". На сигнал отреагировали сотрудники "Альфы", обеспечивающие охрану. Только примерно через час, утверждает генерал, эти лица сообщили, что являются детективами НАБУ.

"Если бы они сообщили, что это НАБУ и они пришли с постановлением, я бы их пустил. Но когда срабатывает „периметр" и начинает работать „Альфа", команду прекратить действия им может дать только глава СБУ. Я на них не влияю, они на работе", — заявил Дука.

Также генерал назвал фактически безальтернативным залог в размере 100 млн грн, который просит назначить прокурор САП. По его словам, таких средств у него нет.

"Для меня 100 млн — это как безальтернативный залог. Зачем вы этот цирк устраиваете? Какую вы предлагаете альтернативу?", — сказал он.

Дело "Карфаген": прокурор просит арестовать генерала СБУ Дуку с залогом в 100 млн грн06.11.26, 17:05 • 1324 просмотра

Дука также обвинил прокуроров САП в затягивании судебного разбирательства. По его словам, утреннее заседание перенесли из-за нехватки прокуроров. Несмотря на то, что он с защитниками прибыл в суд в 14:00, прокурор появился только в 15:00, после чего заявил отвод судье.

Кроме того, генерал утверждает, что НАБУ якобы пытается создать препятствия для внесения залога через банковскую систему.

"Вчера НАБУ вызвало Пышного, чтобы он не пропускал залог за меня. Спросите Пышного, был ли он вчера в НАБУ. И вы увидите, что будет дальше с залогом, который мне определят: банки не будут его пропускать", — заявил Дука.

Юлия Мельник

ПолитикаКриминал и ЧП
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Андрей Пышный