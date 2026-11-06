Дело "Карфаген": прокурор просит арестовать генерала СБУ Дуку с залогом в 100 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для генерала СБУ Сергея Дуки меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы содержанию под стражей предлагается определить залог в размере 100 млн гривен, передает корреспондент УНН.

Детали

Прокурор САП обратился в суд с просьбой взять Сергея Дуку под стражу. В то же время он предлагает установить залог в размере 100 млн гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Ходатайство касается уголовного производства, известного как дело "Карфаген".

СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор

Напомним

4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела "Карфаген". По данным правоохранителей, в рамках этой операции была разоблачена преступная организация, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

В Высшем антикоррупционном суде 6 ноября началось заседание по избранию меры пресечения первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генералу Сергею Дуке. Рассмотрение началось без представителей СМИ, которых не уведомили о переносе заседания в другой зал. При этом вопрос о проведении закрытого судебного разбирательства не поднимался.