Дело "Карфаген": прокурор просит арестовать генерала СБУ Дуку с залогом в 100 млн грн

$45.440.0951.040.21
ukenru
14:57 • 7060 просмотра
На Южном мосту Киева открыли дополнительную полосу движения — кому можно ехать и на какой берег
14:21 • 10731 просмотра
СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурорVideo
13:15 • 12991 просмотра
Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего
11:56 • 15346 просмотра
За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
11:28 • 13471 просмотра
Усиление атак рф тормозит экономику и толкает цены вверх - НБУ дал прогноз
10:58 • 12109 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
6 ноября, 09:24 • 18302 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
6 ноября, 07:24 • 24172 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 37659 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 38715 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP6 ноября, 06:17 • 8378 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет6 ноября, 06:54 • 28768 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto6 ноября, 07:40 • 24368 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 22768 просмотра
Число погибших из-за авиаудара рф по Камышевахе возросло до 53PhotoVideo6 ноября, 09:00 • 14359 просмотра
публикации
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 15:17 • 1636 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 37651 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 38706 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
6 ноября, 06:03 • 38500 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 52325 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Льюис Хэмилтон
Кристен Михаль
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ15:01 • 1776 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф14:12 • 3126 просмотра
Страсти в F1: почему нарастает противостояние между гонщиками команды Ferrari13:53 • 3152 просмотра
В Германии сырое свиное мясо стало главным источником массовых пищевых отравлений13:27 • 7132 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом6 ноября, 08:17 • 22880 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
ТикТок
Социальная сеть
Бильд

Дело "Карфаген": прокурор просит арестовать генерала СБУ Дуку с залогом в 100 млн грн

Киев • УНН

 • 576 просмотра

САП просит взять генерала СБУ Сергея Дуку под стражу по делу "Карфаген2. Альтернатива аресту — залог в размере 100 млн гривен.

Дело "Карфаген": прокурор просит арестовать генерала СБУ Дуку с залогом в 100 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать для генерала СБУ Сергея Дуки меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы содержанию под стражей предлагается определить залог в размере 100 млн гривен, передает корреспондент УНН.

Детали

Прокурор САП обратился в суд с просьбой взять Сергея Дуку под стражу. В то же время он предлагает установить залог в размере 100 млн гривен в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Ходатайство касается уголовного производства, известного как дело "Карфаген".

СБУ направила в ВАКС письмо с просьбой о проведении закрытого заседания для Дуки из-за возможного теракта — прокурор06.11.26, 16:21 • 10746 просмотров

Напомним

4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела "Карфаген". По данным правоохранителей, в рамках этой операции была разоблачена преступная организация, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

В Высшем антикоррупционном суде 6 ноября началось заседание по избранию меры пресечения первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генералу Сергею Дуке. Рассмотрение началось без представителей СМИ, которых не уведомили о переносе заседания в другой зал. При этом вопрос о проведении закрытого судебного разбирательства не поднимался.  

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины