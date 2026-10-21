Глава НБУ Андрей Пышный должен подать в отставку — нардеп

$45.080.0850.530.00
ukenru
13:59 • 7112 просмотра
рф готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате в ноябре — кремль
13:45 • 11431 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины
Эксклюзив
13:29 • 8792 просмотра
Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество
13:17 • 5288 просмотра
В Нацбанке отреагировали на слухи об отставке Андрея Пышного
12:16 • 14913 просмотра
Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
10:30 • 17753 просмотра
Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"
09:53 • 24497 просмотра
Бюджетный комитет Рады поддержал повышение зарплат военнослужащим - нардеп
21 октября, 08:17 • 28161 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС не отменит энергетические санкции против россии
21 октября, 07:45 • 23220 просмотра
НАБУ подтвердило обыски в НБУ и у "сотрудника"
21 октября, 07:02 • 24629 просмотра
Уиткофф представит путину обновлённое мирное предложение - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
78%
759мм
Популярные новости
Франция развернет войска для сдерживания новых протестов после масштабных беспорядков — Reuters21 октября, 04:58 • 9622 просмотра
В Киеве из-за утренней атаки рф двое погибших, есть аварийные отключенияPhoto21 октября, 05:53 • 7930 просмотра
Рубио раскрыл подробности о переговорах Уиткоффа в рф и касательно Маска и Starlink для Украины21 октября, 06:18 • 25661 просмотра
путин играет Трампом, отвлекая внимание от поддержки Украины, - сенатор-республиканец США Тиллис21 октября, 07:20 • 6958 просмотра
Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия МаскаVideo09:30 • 15646 просмотра
публикации
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины13:45 • 11419 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 48920 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 55858 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 63472 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
20 октября, 17:23 • 57551 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрей Пышный
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Осло
Норвегия
Иран
Реклама
УНН Lite
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания14:39 • 156 просмотра
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 43879 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях21 октября, 02:05 • 42750 просмотра
Дженнифер Лопес закрутила новый роман после развода с Беном Аффлеком21 октября, 01:05 • 39291 просмотра
Трамп как минимум трижды грубо нахамил журналистам во время пресс-конференции в Белом домеVideo21 октября, 00:06 • 36989 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
The New York Times
Financial Times
НАСАМС

Глава НБУ Андрей Пышный должен подать в отставку — нардеп

Киев • УНН

 • 2258 просмотра

Ярослав Железняк призвал главу НБУ Андрея Пышного подать в отставку после обысков НАБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный должен подать в отставку — нардеп
Андрей Пышный. Фото: страница Андрея Пышного в Facebook

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») заявил, что главе Национального банка Андрею Пышному следует самому подать заявление об отставке. Заявление прозвучало в среду, 21 октября, на фоне обысков, которые детективы НАБУ проводят в помещении Нацбанка, передает УНН.

«О том, что вскоре будет подозрение главе НБУ, — это даже не секрет. Как минимум были два дела, где это активно обсуждалось (если вы следили за работой нашей ВСК, то догадались). Но Нацбанк — это очень важный институт, где процедура увольнения сейчас прописана так, чтобы минимизировать любое политическое влияние и давление. Поэтому правильно сейчас будет увидеть заявление о собственной отставке от главы НБУ Андрея Пышного», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, в таком случае Верховная Рада сможет рассмотреть заявление уже в понедельник, 26 октября.

Обыски в Нацбанке

В НБУ подтвердили проведение следственных действий. В ответ на запросы СМИ регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.

«Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке добавили, что продолжают работать в штатном режиме, а дополнительные объяснения предоставят после завершения процессуальных действий.

Что известно о причинах

По информации СМИ со ссылкой на источники, обыски связаны с двумя делами — заводом «Карпатнафтохим» и управлением «Сенс Банком» посторонними лицами. В обоих эпизодах, по данным источников, фигурирует Василий Веселый, которого собеседники изданий называют «смотрящим от Банковой». По свидетельству экс-главы наблюдательного совета «Сенс Банка», в банк его привел именно глава НБУ.

Официально НАБУ и САП эти данные не комментировали.

Кто будет исполнять обязанности

В случае отставки Пышного обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель главы Сергей Николайчук. Его также называют одним из кандидатов на постоянную должность.

Предыстория

Требование об отставке Пышного звучит не впервые. В августе этого года его выдвинул глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). Поводом стал скандал вокруг схемы отмывания денег в «Сенс Банке», раскрытой НАБУ во время операции «Форрест Гамп».

Лилия Подоляк

Политика
Обыск
Данило Гетманцев
Национальный банк Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Андрей Пышный