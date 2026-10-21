Глава НБУ Андрей Пышный должен подать в отставку — нардеп

Андрей Пышный. Фото: страница Андрея Пышного в Facebook

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») заявил, что главе Национального банка Андрею Пышному следует самому подать заявление об отставке. Заявление прозвучало в среду, 21 октября, на фоне обысков, которые детективы НАБУ проводят в помещении Нацбанка, передает УНН.

«О том, что вскоре будет подозрение главе НБУ, — это даже не секрет. Как минимум были два дела, где это активно обсуждалось (если вы следили за работой нашей ВСК, то догадались). Но Нацбанк — это очень важный институт, где процедура увольнения сейчас прописана так, чтобы минимизировать любое политическое влияние и давление. Поэтому правильно сейчас будет увидеть заявление о собственной отставке от главы НБУ Андрея Пышного», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, в таком случае Верховная Рада сможет рассмотреть заявление уже в понедельник, 26 октября.

Обыски в Нацбанке

В НБУ подтвердили проведение следственных действий. В ответ на запросы СМИ регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.

«Ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке добавили, что продолжают работать в штатном режиме, а дополнительные объяснения предоставят после завершения процессуальных действий.

Что известно о причинах

По информации СМИ со ссылкой на источники, обыски связаны с двумя делами — заводом «Карпатнафтохим» и управлением «Сенс Банком» посторонними лицами. В обоих эпизодах, по данным источников, фигурирует Василий Веселый, которого собеседники изданий называют «смотрящим от Банковой». По свидетельству экс-главы наблюдательного совета «Сенс Банка», в банк его привел именно глава НБУ.

Официально НАБУ и САП эти данные не комментировали.

Кто будет исполнять обязанности

В случае отставки Пышного обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель главы Сергей Николайчук. Его также называют одним из кандидатов на постоянную должность.

Предыстория

Требование об отставке Пышного звучит не впервые. В августе этого года его выдвинул глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»). Поводом стал скандал вокруг схемы отмывания денег в «Сенс Банке», раскрытой НАБУ во время операции «Форрест Гамп».