Пышный заявляет, что банки принимают залоги для ВАКС, но реальные цифры свидетельствуют об обратном: на счета суда зачислено лишь 16% платежей

Андрей Пышный

Несмотря на заверения главы Национального банка Андрея Пышного о штатной работе банков с платежами на счета Высшего антикоррупционного суда, залогодатели продолжают сталкиваться с отказами в переводе средств. Реальные документы, квитанции и статистика адвокатов свидетельствуют о том, что банки массово возвращают средства, блокируют счета залогодателей, а сам механизм залога превратился в инструмент внесудебного давления, передает УНН.

Ранее Пышный сообщил, что в течение августа–сентября банки провели 527 платежей на счет ВАКС на общую сумму 141 млн грн. Однако, по информации "Судебно-юридической газеты", глава НБУ не озвучил количество случаев, когда банки отказались принимать залоги, вернули деньги или задержали их перечисление.

По данным стороны защиты в ряде уголовных дел, из 117,2 млн грн, которые пытались внести в качестве залога, в суд поступило лишь 18,9 млн грн, то есть около 16% суммы.

В частности, адвокаты сообщают о:

- 42 отказах в проведении платежей через банковские кассы или приложения.

- 13 случаев возврата уже принятых платежей на общую сумму 13,7 млн грн.

- 26 человек, которые не смогли внести ни одной гривны залога.

- 14 случаев отказа в установлении или продлении банковских отношений.

По сообщениям СМИ, фамилия Пышного фигурирует в материалах уголовного производства, связанного со средствами "Ощадбанка", который он ранее возглавлял. Такая ситуация потенциально создает рычаги влияния на руководителя регулятора со стороны НАБУ, которое не заинтересовано в освобождении подозреваемых под залог и которому эта ситуация может быть выгодна.

Ведь подозреваемые, за которых банки не принимают определенные судом средства, фактически лишаются возможности выйти из-под стражи. Это создает дополнительное психологическое давление и потенциально может использоваться для получения нужных следствию показаний.

Европейский суд по правам человека также критикует случаи, когда лицу не дают возможности уплатить залог или устанавливают его в размере, который оно не в состоянии уплатить.