Стефанчук анонсировал встречу согласительного совета с Премьером Корецким
Киев • УНН
Руслан Стефанчук заявил о запланированной встрече согласительного совета Верховной рады с премьер-министром Сергеем Корецким. Перед этим выступил глава НБУ.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал в четверг встречу с согласительным советом парламента с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким, о чем объявил на пленарном заседании ВР, пишет УНН.
Я вместе с членами согласительного совета, у нас запланирована встреча с Премьер-министром Украины
До этого в парламенте выступили народные депутаты, а также председатель НБУ Андрей Пышный.
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