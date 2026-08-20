Стефанчук анонсировал встречу согласительного совета с Премьером Корецким

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал в четверг встречу с согласительным советом парламента с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким, о чем объявил на пленарном заседании ВР, пишет УНН.

Я вместе с членами согласительного совета, у нас запланирована встреча с Премьер-министром Украины - сказал Стефанчук.

До этого в парламенте выступили народные депутаты, а также председатель НБУ Андрей Пышный.

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