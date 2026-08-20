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Стефанчук анонсував зустріч погоджувальної ради з Прем'єром Корецьким

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Руслан Стефанчук заявив про заплановану зустріч погоджувальної ради Верховної Ради з прем’єром Сергієм Корецьким. Перед цим виступив голова НБУ.

Стефанчук анонсував зустріч погоджувальної ради з Прем'єром Корецьким

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував у четвер зустріч з погоджувальною радою парламенту з Прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, про що оголосив на пленарному засіданні ВР, пише УНН.

Я разом з членами погоджувальної ради, у нас запланована зустріч з Прем'єр-міністром України

- сказав Стефанчук.

Перед цим у парламенті виступили народні депутати, а також голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ припиняє повноваження голови наглядової ради Sense Bank - Пишний20.08.26, 12:45 • 726 переглядiв

Юлія Шрамко

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