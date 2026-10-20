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The New York Times

Зеленський прибув до Норвегії - говоритиме про ППО та зустрінеться з Віткоффом

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Президент зустрінеться з норвезькими лідерами, Стівом Віткоффом і королем Гоконом VIII. Сторони обговорять ППО та спільне виробництво.

Зеленський прибув до Норвегії - говоритиме про ППО та зустрінеться з Віткоффом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії, де запланував зустрічі з представниками норвезької та американської сторін, зокрема зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Серед ключових тем переговорів - посилення української ППО, спільне виробництво та пошук шляхів до миру. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Разом із командою прибув до Норвегії. Заплановані важливі зустрічі: тристороння – з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння – зі Стівом Віткоффом", - повідомив Зеленський.

За словами президента, під час візиту також обговорюватимуть зміцнення української протиповітряної оборони та спільне виробництво.

Крім того, Зеленський матиме аудієнцію у короля Норвегії Гокона VIII та зустрінеться з представниками норвезького парламенту — Стортингом.

"Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру", — наголосив глава держави.

Зеленський прямує в Осло на переговори з посланцями Трампа - NYT пише про спробу "нав'язати" угоду20.10.26, 12:57 • 2218 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Йонас Гахр Сторе
Александр Стубб
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки