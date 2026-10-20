Зеленський прямує в Осло на переговори з посланцями Трампа - NYT пише про спробу "нав'язати" угоду

Переговори Президента України Володимира Зеленського за участю посланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Осло офіційно підтвердив уряд Норвегії 20 жовтня, пише УНН.

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"Спеціальні посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер візьмуть участь у зустрічах щодо ситуації в Україні в Осло. Вони приєднаються до зустрічей, які відбудуться сьогодні в Осло між Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Александром Стуббом та прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре", - ідеться у заяві норвезького уряду.

"Україна звернулася з проханням про участь у зустрічах спеціальних посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Я радий, що вони можуть взяти участь. Дипломатичні зусилля раніше відбувалися в кількох країнах, і Норвегія та Фінляндія раді продовжувати цю роботу. Мета полягає в тому, щоб спрямувати дипломатичні зусилля на більш конструктивне русло", – прокоментував прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Як повідомляється, "Віткофф поїде до Осло, а Кушнер братиме участь дистанційно".

Тим часом, як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на моніторинговий ресурс, "літак Президента вилетів у Осло".

Доповнення

Про зустріч раніше повідомляли американські ЗМІ. Axios вказувало, що Віткофф прямує до Осло у Норвегії 20 жовтня для переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. За даними видання, "переговори об'єднають Україну, європейських союзників та США, які прагнуть розробити мирну пропозицію для представлення росії". А після цього Віткофф, за повідомленням, планує поїхати до росії, де розраховує на зустріч з главою кремля володимиром путіним та "представити ідеї, розроблені в тісній консультації з Україною та європейськими партнерами".



The New York Times також повідомляв про заплановані переговори, аналізуючи у публікації останні кроки президента США Дональда Трампа щодо росії і України. У публікації кореспондент The New York Times Девід Сенгер вказує на нинішню "посилену рішучість Трампа нав'язати угоду Зеленському, кажучи йому, що триматися, щоб утримати окуповані частини східних провінцій країни, не варто, і що для України також можна заробити гроші, якби вона лише відмовилася від своїх заперечень щодо угоди, навіть якщо вона складена переважно на умовах росії", і що на переговорах в Осло "американське послання" Зеленському полягатиме у цьому.

За даними NYT, наступного дня Віткофф і Кушнер планують переговори з путіним у його рідному місті, санкт-петербурзі у рф.