Вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь международное внимание к критической гуманитарной ситуации в оккупированных россией Олешках Херсонской области. Об этом она сообщила 20 октября в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Европейская политик призвала международные гуманитарные организации и правительства подключиться к решению кризиса и обратить внимание на положение гражданского населения города.

Мы должны требовать немедленного гуманитарного перемирия, доставки продовольствия и медикаментов, а также возможности безопасной эвакуации гражданских лиц, которые хотят покинуть город – заявила Пичерно.

Жители Олешек месяцами остаются без надлежащей помощи

Олешки находятся под российской оккупацией. Местные жители в течение нескольких месяцев страдают от отсутствия электроэнергии, нехватки продовольствия и ограниченного доступа к медицинской помощи.

Папа Лев обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Олешках

Ситуацию осложняют постоянные обстрелы и заминированные пути выезда. Из-за этого гражданские практически не имеют возможности безопасно покинуть город.

Несколько дней назад Папа Римский Лев XIV обратился к владимиру путину с просьбой обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию населения Олешек.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и пресс-секретарь кремля дмитрий песков подтвердили, что Украина и россия работают над решением гуманитарной ситуации в городе. Вместе с тем о конкретных договоренностях относительно эвакуации населения пока не сообщалось.

Зеленский встретился с королём Норвегии — говорили о возвращении украинских детей и ситуации в Олешках