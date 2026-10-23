Украина и Россия объявили перемирие в Олешках для эвакуации гражданских — Белый дом

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Украина и россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках Херсонской области с 29 октября для обеспечения гуманитарной помощи и подготовки эвакуации гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что договоренности удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Невоенные гражданские лидеры обеих стран будут сотрудничать, чтобы посетить жителей Олешек в их домах и определить необходимый им уровень помощи. Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспортировку в желаемое место назначения - говорится в заявлении.

По сообщению Белого дома, Мелания Трамп и ее представитель напрямую работали с российской и украинской сторонами над условиями локального перемирия. Стороны согласовывали его цели, сроки, технические процедуры и порядок проведения гуманитарной операции.

Дополнительно

В оккупированных Олешках Херсонской области сложилась критическая гуманитарная ситуация - у людей заканчиваются запасы еды, а некоторые жители вынуждены питаться раз в день и добавлять в пищу съедобные сорняки. Украина начала масштабные сбросы продуктов, воды и медикаментов с помощью дронов.

Напомним

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь международное внимание к критической гуманитарной ситуации в оккупированных россией Олешках Херсонской области.