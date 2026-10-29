Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия

Делегация представителей Украины, США и России прибыла в пункт, откуда в пятницу будут доставлять гуманитарную помощь в Олешки. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

Детали

По словам Арахамии, представители трех стран уже добрались до пункта, откуда в пятницу должны доставить помощь в город. На месте также находятся журналисты из Украины, США и России. Их присутствие должно обеспечить прозрачность проведения очередного этапа гуманитарной миссии.

Делегация представителей Украины, США и РФ добралась до пункта, откуда завтра будет доставляться помощь в Олешки - сообщил Арахамия.

Как сообщалось, по данным Fox News, гуманитарную операцию в Олешках согласовали при посредничестве Мелании Трамп.

Соглашение о проведении миссии 23 октября подписали уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российская омбудсменка Яна Лантратова.

Дополнение

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

28 октября сообщалось, что в Олешках в рамках гуманитарной миссии начали разминирование маршрутов.

Мелания Трамп объявила о документировании миссии в Олешках