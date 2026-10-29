Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія

Делегація представників України, США та росії прибула до пункту, звідки в п'ятницю доставлятимуть гуманітарну допомогу в Олешки. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.

Деталі

За словами Арахамії, представники трьох країн уже дісталися пункту, звідки в п'ятницю мають доправити допомогу до міста. На місці також перебувають журналісти з України, США та росії. Їхня присутність має забезпечити прозорість проведення чергового етапу гуманітарної місії.

Делегація з представників України, США та рф дісталася до пункту, з якого завтра буде доставлятися допомога в Олешки - повідомив Арахамія.

Як повідомлялося, за даними Fox News, гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп.

Угоду про проведення місії 23 жовтня підписали уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова.

Доповнення

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

28 жовтня повідомлялося, що в Олешках у межах гуманітарної місії розпочали розмінування маршрутів.

Меланія Трамп оголосила про документування місії в Олешках