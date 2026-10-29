Меланія Трамп оголосила про документування місії в Олешках

Документуванням гуманітарної місії в Олешках будуть займатися чотири американські журналісти. Про це заявила перша леді США Меланія Трамп 29 жовтня у X, пише УНН.

Чотири американські журналісти з Newsmax працюватимуть в Олешках, співпрацюючи з російськими та українськими очільниками з гуманітарних питань. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію - повідомила Меланія Трамп.

Меланія Трамп підтвердила, що Україна та росія розпочали розмінування для доставки гуманітарної допомоги в Олешки

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

28 жовтня повідомлялося, що в Олешках у межах гуманітарної місії розпочали розмінування маршрутів.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.