Меланія Трамп підтвердила, що Україна та росія розпочали розмінування для доставки гуманітарної допомоги в Олешки
Київ • УНН
Меланія Трамп заявила про початок розмінування Олешок для доставки гуманітарних вантажів. Офіційного підтвердження України немає.
Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що Україна та росія розпочали розмінування територій для забезпечення доставки гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. За її словами, відповідну інформацію вона отримала від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, пише УНН.
Деталі
Меланія Трамп заявила, що роботи з розмінування мають створити умови для безпечного доправлення гуманітарних вантажів до населеного пункту, який перебуває під російською окупацією.
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Водночас подробиць щодо місць проведення робіт, їхніх масштабів та термінів завершення наразі не наведено. Офіційного підтвердження початку розмінування від української сторони в повідомленні немає.
Жителів Олешок планують евакуювати через росію та білорусь
Раніше стало відомо про особливий механізм повернення жителів окупованих Олешок на підконтрольну Україні територію.
За інформацією ASTRA, люди, які захочуть виїхати з міста, спочатку повинні будуть дістатися Анапи в Краснодарському краї росії.
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Звідти їх планують перевозити військово-транспортними літаками Міністерства оборони рф до білоруського Гомеля. Після цього вони зможуть повернутися в Україну.
Як зазначає видання, такий порядок евакуації передбачений угодою про припинення вогню. Водночас конкретні умови реалізації цього механізму та терміни початку перевезень не уточнюються.
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